Dez quilómetros de fila na A1 devido a acidente na zona do Cartaxo

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que o acidente já foi resolvido, mas o escoamento do trânsito ainda vai levar algum tempo para normalizar a situação.

De acordo com o oficial de operações no comando-geral da GNR, a fila de trânsito tinha dez quilómetros na A1 às 17:40, na zona do Cartaxo, no sentido norte-sul.

A fonte da GNR indicou ainda que o acidente envolveu três viaturas, não registou vítimas graves, mas houve registo feridos ligeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente provocou ferimentos ligeiros em sete pessoas.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira, disse ainda à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O alerta para o acidente, no lanço da A1 entre os nós de acesso a Santarém e Cartaxo, foi dado pelas 16:19, acrescentou a mesma fonte, indicando que para o local foram mobilizados um total de 24 operacionais e 12 viaturas, designadamente das corporações de bombeiros de Santarém, Almeirim e Cartaxo.

Lusa