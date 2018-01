Quarto dia da Operação Ano Novo com 106 acidentes sem vítimas mortais 

Segundo dados divulgados hoje na página da Internet, a GNR contabilizou no primeiro dia do ano, 106 acidentes, sem vítimas, mas que causaram dois feridos graves e 51 ligeiros.



Entre sexta-feira (início da operação) e segunda-feira, a GNR contabilizou 639 acidentes que causaram três mortos, sete feridos graves e 256 feridos ligeiros.



Na segunda-feira, o major Paulo Gomes, do Comando Geral da GNR, disse à Lusa que nos três primeiros dias da operação houve mais acidentes e mais feridos leves, mas menos mortos e menos feridos graves do que no mesmo período do ano anterior.



A GNR intensifica, desde sexta-feira e até hoje, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação Ano Novo.



De acordo com a GNR, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".



Lusa