Lista candidata à direção da Raríssimas surge no arranque da assembleia-geral

Os elementos dessa lista, formada por pais de utentes e funcionários, estão ainda reunidos. Quando terminar esse encontro, a assembleia-geral será retomada e a lista irá de imediato a votação.

No salão do quartel de bombeiros da Moita, eram esta manhã mais os jornalistas do que os associados. Dos cerca de mil sócios apareceram poucas dezenas para eleger a nova direção e novo conselho fiscal.

Sem qualquer concorrente, a única lista candidata é constituída por dois funcionários da Rarissimas e por pais de crianças apoiadas.

Para vencer terá de reunir a maioria dos votos dos sócios presentes na assembleia. Se esta lista única vencer as eleições, os candidatos vão apenas preencher os lugares deixados vagos pelos elementos da direção que se demitiram, no seguimento do escândalo de suspeiras de gestão danosa na Raríssimas.