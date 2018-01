Autarca do Funchal arguido no caso da queda de árvore

Para além de Paulo Cafôfo. foram também constituídos arguidos a vereadora do Ambiente e um funcionário da câmara do Funchal.

Na altura do acidente, alguns moradores disseram ter alertado o município para o perigo da queda de galhos e árvores naquela zona

Na sequência do acidente, Paulo Cafôfo recusou-se por duas vezes a dar explicações aos deputados na comissão de saúde e assuntos sociais. O presidente da câmara do Funchal justificou as recusas com questões de agenda e acrescentou querer evitar perturbar o inquérito judicial.