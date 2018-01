GNR deteve 224 pessoas por condução sob efeito do álcool

Em operações de fiscalização rodoviária e prevenção e combate à criminalidade violenta, que decorreram entre 29 de dezembro e 04 de janeiro, a GNR deteve ainda 13 pessoas por posse ilegal de armas, 47 por condução sem habilitação legal, 11 por furtos e cinco por violência doméstica.

Quanto a apreensões ocorridas em igual período, a GNR contabilizou 2.970 doses de haxixe, 51 doses de heroína, 19 doses de cocaína, duas armas de fogo, 262 munições de vários calibres, 11 armas brancas, uma embarcação, 369.122 cigarros, 45 aves (que foram recuperadas), 418 quilos de pinhas, 858 quilos de pescado, 599 euros em dinheiro.

Relativamente ao trânsito, a GNR detetou 9.005 infrações, destacando-se 3.286 por excesso de velocidade, 742 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 414 por falta de inspeção periódica obrigatória, 297 por falta de iluminação e sinalização, 286 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 267 por falta ou incorreta utilização de cintos de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 148 relacionadas com tacógrafos (dispositivos de registo do tempo de atividade de motoristas profissionais).

Lusa