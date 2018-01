PS mantém posição sobre financiamemto dos partidos

A secretária-geral adjunta do PS diz que o partido voltaria a propor todas as alterações à lei em vigor e que voltaria a acolher todas as aclarações que o Tribunal Constitucional propôs à Assembleia.

Escreve o jonal público que os socialistas vão afrontar Marcelo Rebelo de Sousa e colocar nas mãos do PSD a decisão sobre o rumo da nova lei.

O tema deve ser abordado na Comissão Nacional do PS que se reúne hoje para marcar as eleições diretas e o Congresso nacional do partido.