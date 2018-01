Pelo menos oito mortos no incêndio em Vila Nova da Rainha, Tondela

O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade, causando ainda pelo menos 34 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com o oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Paulo Santos.

Segundo o mesmo responsável, O alerta foi dado às 20:51 e pelas 21:50 o fogo foi dado como extinto.

Pelas 23:00, estavam no local 173 operacionais, apoiados por 67 veículos e dois meios aéreos (um helicóptero do INEM e outro da Força Aérea que estão a fazer transporte de feridos para os hospitais).

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considerou a situação "muito crítica".

"Há muitas vítimas a serem atendidas, algumas já transportadas para os hospitais. São várias dezenas de feridos. Felizmente, os meios foram acionados rapidamente, mas isto é quase uma situação de catástrofe", sublinhou o autarca.

De acordo com José António Jesus, a explosão ocorreu numa associação recreativa, que tem umas instalações com dois pisos.

"Há muitos feridos com queimaduras e outros com problemas decorrentes do fumo", concluiu.

Entretanto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ativou a Linha Nacional de Emergência Social através do número gratuito 144.

Com Lusa