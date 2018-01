Marcelo e Ministro da Administração Interna vão a Vila Nova da Rainha

Ainda ontem o Presidente enviou condolências às famílias das vítimas do incêndio e sublinhou o empenho das equipas no local, no apoio aos feridos.

Também o Governo apresentou condolências às familias. Uma nota publicada no portal do executivo diz que primeiro-ministro esteve a acompanhar a situação, em contacto permanente com presidente da autarquia de Tondela.