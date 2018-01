Sismo com epicentro em Arraiolos sentido de norte a sul

Última atualização às 12:57

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo aconteceu às 11:51 e teve epicentro a 6 km norte-nordeste de Arraiolos e a 16 km de profundidade.

Num novo comunicado, o IPMA indica que não se registaram danos e atualizou a localização do epicentro de 8 para 6 km de Arraiolos.

Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, multiplicam-se os testemunhos. Além de Lisboa, há relatos de Cantanhede, Alverca, Oeiras, Sintra, Montijo, Setúbal e vários pontos no Alentejo.

Vânia Lopes, do IPMA, disse à SIC Notícias que o sismo foi sentido com maior intensidade na zona de Elvas e que há relatos de pontos mais distantes como Coimbra ou Covilhã.

À SIC Notícias chegaram também depoimentos. Luís Pereira de Sousa contou que estava à secretária em casa, no Montijo e sentiu tudo a tremer. A viver num 10.º andar no centro de Setúbal, Ana Enogh disse que a duração do sismo foi de 6 a 7 segundos. Na localidade de Redondo, Évora, Avelina Monte estava na rua quando sentiu a terra tremer.