Nevoeiro afeta quase 100 ligações no aeroporto de Lisboa

De acordo com a ANA -- Aeroportos de Portugal, foram ainda divergidos 13 voos para outros aeroportos, mas não estão previstos mais condicionamentos, dada a progressiva melhoria das condições atmosféricas.

Segundo a fonte, o Aeroporto Humberto Delgado encontra-se em 'low visibility operations' (LVO) desde cerca das 06:15 de hoje, o que condicionou as partidas e chegadas de aeronaves, nomeadamente por obrigar a um "maior espaçamento entre aviões".

De acordo com os dados disponíveis na página da ANA na Internet, entre os voos cancelados estão as chegadas de dois aviões da Ryanair com origem em Eindhoven (Holanda) e Nápoles (Itália), de um outro da Air Europa com partida de Madrid e de um voo que faz a ponte aérea da TAP entre o Porto e Lisboa.

No que se refere às partidas, foram, entre outros, cancelados um voo da TAP com destino ao Porto e outro da Air Europa para Madrid.