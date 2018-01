Aldeias da Sertã sem telefone desde outubro

Confrontada pela SIC, a Altice admite que há zonas onde a rede móvel não funciona, mas garante que está já a estudar soluções para resolver o problema. A empresa diz que vai implementar comunicações via satélite ou através da rede de cobre. E acrescenta que já tem técnicos no terreno para avaliar as dificuldades dos clientes.

Quanto à instalação da rede de fibra óptica, bem mais cara para os clientes, a Altice confirma que mais de 50% dos concelhos afetados já usufruem deste tipo de serviço. Defende que promove uma melhor conectividade entre concelhos.