Rui Rio e António Costa já têm um encontro marcado

O encontro com o primeiro-ministro servirá para que o líder dos sociais-democratas possa avaliar os conteúdos do pacote de leis sobre transparência, sendo que a posição de voto do partido surgirá após o encontro.

A disponibilidade para consensos políticos é outro ponto da reunião, bem como os fundos estruturais do Portugal 2030. O Governo já assumiu que quer que o PSD participe na elaboração da proposta portuguesa para o próximo quadro europeu de apoios.