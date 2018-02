D. Manuel Clemente aconselha abstinência sexual a católicos recasados

Os pedidos de nulidade dos casamentos católicos têm aumentado e os fiéis divorciados pediam, há muito, a possibilidade de não terem de renunciar aos sacramentos como por exemplo, a comunhão.

O problema é o que fazer com os divorciados recasados a quem não foi decretada a nulidade do primeiro matrimónio. A Igreja refletiu sobre o fenómeno e a exortação do Papa Francisco publicada em 2016 abriu novas perspectivas.

Mas, pelo mundo fora, são muitos os bispos que rejeitam a ideia de ultrapassar tradições e normas, ainda que não espelhem a realidade e a modernidade.

Em Portugal, por falta de consenso na Conferência Episcopal, cada diocese passa a mensagem. Braga é uma das que já se pronunciou,

A readmissão dos católicos divorciados obedece ainda assim, ao respeito de alguns passos previstos pelo Papa, como recorda o Cardeal Patriarca de Lisboa numa nota publicada a 6 de fevereiro de 2018. D. Manuel Clemente diz que não " (...) convém falar de 'autorizações' para aceder aos sacramentos, mas de um processo de discernimento acompanhado por um pastor."

Mas a reflexão do Cardeal Patriarca de Lisboa vai mais longe na interpretação que faz da exortação de Francisco. Àqueles a quem a nulidade do casamento não foi concedida propõe "o compromisso de viver em continência" sublinhando que o texto do Papa não ignora as dificuldades desta opção.



Em suma, sugere que antes do processo de discernimento que poderá levar à readmissão na Igreja, se mantenham em abstinência sexual os católicos que não tiverem a sorte de ver nulos os casamentos anteriores - e entenda-se por discernimento uma reflexão conjunta com o padre sobre as razões que levaram à separação, as responsabilidades e ainda sobre a realidade do novo casal.

No entanto, os católicos divorciados de primeiros casamentos celebrados apenas pelo civil não têm este problema.