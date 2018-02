Homem esfaqueado até à morte em Torres Vedras

Fonte policial disse à Lusa que as autoridades foram informadas do caso pelos bombeiros pelas 18 horas de terça-feira, depois de um pedido de emergência para o 112.

A vítima, um homem de 84 anos, foi encontrado com várias facadas desferiras na zona do abdómen, e já se encontrava sem vida, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras, que se deslocou ao local, afirmou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Fernando Barão.

A companheira do homem, entre os 40 e os 50 anos, é suspeita e veio depois a ser entregue pela PSP à Polícia Judiciária, que está a investigar o alegado homicídio.

A mulher foi detida durante o Carnaval de Torres Vedras por outro crime. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da cidade.

Lusa