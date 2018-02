Negrão candidato à liderança da bancada do PSD com "agrado" de Rio

O anúncio surge menos de 24 horas de Hugo Soares ter confirmado a saída de líder da bancada e convocado eleições para daqui a uma semana.

O ex-ministro diz que consultou Rui Rio, mas que não foi uma escolha do líder eleito, que ainda assim manifestou "o seu agrado", segundo Negrão.

Depois de logo após as eleições no PSD terem surgido vários nomes, Fernando Negrão veio assumir, na semana passada, que tem experiência suficiente para liderar a bancada social democrata. E assume a candidatura na véspera do arranque do Congresso do PSD.