Hoje é notícia

Direção-Geral de Orçamento divulga execução orçamental de janeiro

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas de janeiro, sendo que o Governo estima reduzir o défice para 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em contabilidade nacional em 2018.

A execução orçamental do primeiro mês do ano não permite antecipar conclusões sobre o desempenho no conjunto deste ano, mas será um primeiro indicador sobre o impacto nas contas públicas das medidas adotadas no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa, e a meta do défice fixada é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas.

Balanço sobre descongelamento das progressões

O Ministério das Finanças deverá apresentar hoje, nas reuniões com as três estruturas sindicais da administração pública, um balanço sobre o descongelamento das progressões na carreira dos trabalhadores do Estado.

Os sindicatos têm criticado atrasos no pagamento das progressões na carreira e, na semana passada, o Ministério das Finanças anunciou que está a reunir informação dos serviços e que a mesma será transmitida nos encontros desta tarde com a Frente Comum, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e a Federação Sindical da Administração Pública (FESAP).

As progressões na carreira foram descongeladas com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2018, mas segundo o Ministério das Finanças, nem todos os serviços conseguiram pagar o acréscimo salarial em janeiro.

Santos Silva reúne-se com homólogo russo em Moscovo

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, reúne-se hoje com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, em Moscovo, no segundo e último dia de uma visita oficial à Rússia. Santos Silva será recebido pelas 11:00 locais (08:00 em Lisboa) por Serguei Lavrov para "consultas políticas" no Palacete Grande do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, seguindo-se uma conferência de imprensa conjunta.

"Aproveito a circunstância para realizar uma reunião com o meu homólogo russo, na qual passaremos em revista quer temas bilaterais, incluindo relações económicas, quer temas de política externa, incluindo a relação entre a NATO e a Rússia, a política da Rússia face a países que são aliados de Portugal, incluindo os países bálticos, e naturalmente a situação muito preocupante que se vive no Médio Oriente", disse à Lusa Augusto Santos Silva.

Quanto a uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo a Portugal, o chefe da diplomacia portuguesa acrescentou que o convite para a visita de Serguei Lavrov a Portugal mantém-se. "Não foi possível organizá-la em 2017 mas poderá ser possível realizá-la em 2018. Temos relações políticas e diplomáticas com a Rússia, fazemos consultas políticas e diplomáticas regularmente", afirmou. "O acordo de cooperação económica existe, trata-se agora de renová-lo e incrementá-lo, nas circunstâncias atuais devemos continuar a trabalhar com esse objetivo", concluiu.

600 novos guardas da GNR iniciam hoje formação

A GNR inicia a formação a 600 novos guardas, incorporação motivada pela inclusão de militares para o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) e Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

Os 600 novos guardas vão iniciar o curso, com a duração de cerca de 1.400 horas, em Portalegre e, após terminarem a formação, vão reforçar o dispositivo da GNR e completar os lugares deixados vagos pelos militares que entretanto vão integrar os GIPS e o SEPNA, disse à agência Lusa o porta-voz da corporação, major Bruno Marques.

Segundo o gabinete do Ministério da Administração Interna, o primeiro-ministro, António Costa, e o titular da pasta, Eduardo Cabrita, vão estar hoje em Portalegre a acompanhar o primeiro dia da formação dos novos efetivos.

Oito ideias para melhorar o mundo concorrem a estágio na NASA

O projeto vencedor do concurso de inovação "Singularity Global Impact Challenge" é anunciado numa cerimónia em Cascais, com o prémio a incluir um estágio de 10 semanas num centro de investigação da agência espacial dos Estados Unidos, NASA, em Silicon Valley.

Entre os projetos finalistas estão a deteção por satélite de zonas propensas a incêndios, a utilização de inteligência artificial para detetar e diagnosticar cancro da pele, uma plataforma de "e-learning" (ensino à distância através da tecnologia), um interface para facilitar a ligação da população aos políticos, outro para criar um ambiente "online" mais seguro para as crianças, uma ideia na área da alimentação para aproximar produtores e consumidores, outra de apoio à criação de contratos eletrónicos para energia, e outra de gestão de donativos associados a projetos e causas sociais.

O concurso é organizado pela instituição internacional 'Singularity University', em parceria com a Universidade Nova, a Câmara de Cascais e a empresa de empreendedorismo tecnológico Beta-i.

Jornadas parlamentares do BE no distrito de Leiria

O BE reúne-se hoje e terça-feira em jornadas parlamentares no distrito de Leiria, um dos "mais afetados pelos incêndios" de 2017, que apresenta "dificuldade de acesso a serviços públicos e falta de presença em questões fundamentais do Estado".

Os serviços públicos, igualdade, ambiente, trabalho e precariedade serão temas em foco nos dois dias do encontro.

A viagem até à conferência de imprensa que marca a abertura das jornadas - a cargo da coordenadora do BE, Catarina Martins, nas Caldas da Rainha - será feita de comboio, desde Torres Vedras, pretendendo o partido denunciar a insuficiência do transporte ferroviário.

O primeiro abrigo do Nordeste Transmontano para acolher de emergência vítimas de violência doméstica abre hoje, em Bragança, passando a dar resposta a situações de perigo até agora encaminhadas para pensões.

Este centro é uma resposta de emergência e tem capacidade para receber nove pessoas por um período de 15 dias a um mês, depois do qual as vítimas podem seguir a sua vida se tiverem reunidas condições ou ser encaminhadas para casas abrigo, onde podem permanecer entre seis meses a um ano.

Protesto em Angola

O grupo de ex-trabalhadores da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola pretende manifestar-se hoje nas ruas de Luanda para reclamar o pagamento de indemnizações aos 3.800 funcionários despedidos em 2010.

A realização da manifestação foi justificada, em declarações à Lusa, pelo porta-voz do grupo, Mário Faustino, que lamenta a ausência de algum pronunciamento daquela entidade, após garantia, em finais de janeiro, de que o assunto seria resolvido.

Em causa está a reclamação dos ex-trabalhadores sobre o cumprimento de uma decisão do tribunal, de 2012, com vista ao pagamento de indemnizações aos mesmos, pelos seus despedimentos, caso ainda sem solução.

Por três vezes, este grupo já tentou sair à rua com a intenção de chegar ao Palácio Presidencial, mas foi sempre impedido pela intervenção da polícia e militares.

O caso envolve antigos trabalhadores de três empresas criadas pelo ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, casos da Brigada Especial de Limpeza, Brigada Especial de Construções Militares e Unidade da Guarda Presidencial.

Aqueles trabalhadores dizem que a Casa de Segurança deveria disponibilizar para estas indemnizações 8.296 milhões de kwanzas (33 milhões de euros), mas o mapa apresentado prevê apenas 312 milhões de kwanzas (1,2 milhões de euros), para o pagamento de todo o pessoal.

Congresso da CDU de Merkel

A União Democrata-Cristã (CDU), partido da chanceler alemã Angela Merkel, realiza hoje um congresso para aprovação do projeto de coligação governamental com os social-democratas do SPD.

O secretário-geral do partido, Peter Tauber, oficializa a saída do cargo por razões de saúde, devendo ser substituído por Annegret Kramp-Karrenbauer.Merkel decidiu no passado dia 19 designar Annegret Kramp-Karrenbauer, apresentada como a sua presumível herdeira política, como a "número dois" do partido, respondendo a críticas internas que exigem "sangue novo".

Chefe do governo do pequeno Estado regional de Sarre (oeste), Kramp-Karrenbauer, 55 anos, segue as pisadas de Merkel, que foi também secretária-geral do partido antes de se tornar presidente da CDU em 2000.

Apelidada de "Merkel do Sarre" ou "mini-Merkel" devido à sua proximidade ideológica e de carácter com a chanceler, é também frequentemente designada pelas suas iniciais "AKK".

Com formação em direito público, Kramp-Karrenbauer está à frente do governo de Sarre desde 2011 e, embora seja pouco conhecida a nível federal e não tenha experiência ministerial nacional, é "extremamente popular" na CDU, observou o semanário alemão Der Spiegel.

Sporting tenta responder a FC Porto e Benfica

O Sporting precisa de vencer na receção ao lanterna-vermelha Moreirense, no fecho da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, como resposta aos triunfos do líder FC Porto e do tetracampeão em título Benfica.

A formação leonina está, provisoriamente, a três pontos dos encarnados (3-1 em Paços de Ferreira, no sábado) e a oito dos azuis e brancos (5-1 em Portimão, no domingo), que defronta na sexta-feira, na abertura da 25.ª ronda.

Para o embate de Alvalade, o treinador Jorge Jesus não pode contar com o melhor marcador, o holandês Bas Dost (20 golos), que se lesionou face ao Astana (3-3), na Liga Europa, mas nem isso diminui o grande favoritismo do Sporting.

Os leões somam 10 vitórias e dois empates, com FC Porto (0-0) e Sporting de Braga (2-2), nos 12 encontros caseiros, enquanto o Moreirense já venceu três jogos em reduto alheio, onde ainda soma um empate e sete derrotas.Antes do embate de Alvalade, o Sporting de Braga, quarto colocado, a sete pontos do Sporting, recebe o Tondela, que segue no 12.º posto, cinco pontos acima da linha de água.

Quadro "São Cosme" de Álvaro Pires de Évora vai hoje a leilão

O quadro "São Cosme", do pintor português do século XV Álvaro Pires de Évora, vai ser hoje leiloado, em Lisboa, pela Cabral Moncada Leilões, com uma base de licitação de 35 mil euros, e uma estimativa de 52.500 euros.

A pintura, em têmpera e folha de ouro sobre madeira, é o lote 190 do leilão presencial de Antiguidades e Obras de Arte, previsto para decorrer hoje e terça-feira, segundo o catálogo 'online'. O quadro é do mesmo pintor cuja obra "A Anunciação" atingiu 280 mil euros, num leilão da Sotheby's, em Nova Iorque, no início de fevereiro, tendo sido adquirida pelo Estado português na sequência de uma recomendação formal do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, onde ficará, integrada no acervo.

Lusa