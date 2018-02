O tempo para hoje

Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 400/600 metros na região Norte e interior Centro.

Vento fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sudoeste, sendo do quadrante leste nas regiões Norte e Centro, tornando-se moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante sul no litoral oeste com rajadas até 70 km/h a partir do final da tarde.

Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, sendo do quadrante leste no interior Norte,

tornando-se forte (40 a 55 km/h) com rajadas até 90 km/h a partir do final da tarde.