Hoje é notícia

Rui Rio foi eleito em diretas em 13 de janeiro, com 54% dos votos, e empossado em 18 de fevereiro pelo 37.º Congresso Nacional do partido, em cuja sessão de encerramento Assunção Cristas marcou presença à frente de uma delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.

Esta semana, Assunção Cristas manifestou o desejo de que o encontro com Rui Rio possa servir para criar uma estratégia convergente que seja alternativa às "esquerdas unidas" em Portugal.

"Espero partilhar com ele a nossa preocupação e vontade de criar uma alternativa às esquerdas unidas, que passa por ter uma atividade forte do lado do CDS e, certamente, também do lado do PSD, para alcançarmos 116 deputados, que é metade mais um do parlamento", disse a líder do CDS-PP.

O encontro vai realizar-se a partir das 12:45, na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa, e "incluirá almoço", refere uma nota à imprensa dos sociais-democratas.

Prazo para consultar e reclamar despesas de 2017 termina a 15 de março



Os contribuintes têm a partir de hoje e até dia 15 de março para consultar e reclamar, no Portal das Finanças, as despesas feitas em 2017 que foram comunicadas através do e-fatura.

Segundo o Ministério das Finanças, depois da fase de confirmação de despesas no e-fatura, o Portal das Finanças (no endereço https://irs.portaldasfinancas.gov.pt) já disponibiliza a informação referente à totalidade das despesas que vão ser consideradas nas deduções à coleta de IRS que são calculadas automaticamente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

O valor das despesas soma a informação do e-fatura (despesas familiares e com dedução por exigência de fatura) com a informação proveniente de outras entidades que transmitem bens e prestam serviços que relevam para as deduções à coleta do IRS mas que não estão obrigadas à comunicação de faturas, como, por exemplo, os recibos de renda eletrónicos, as taxas moderadoras ou as propinas pagas a estabelecimentos públicos de ensino.

Candidaturas à primeira fase dos Estágios Profissionais



O prazo para as candidaturas à primeira fase dos Estágios Profissionais de 2018 do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), com uma dotação orçamental de 30 milhões de euros, termina hoje.

Os próximos prazos de candidatura ocorrerão de 01 de maio a 01 de junho, de 01 de julho a 31 de julho e de 01 de outubro a 02 de novembro.

Aos Estágios Profissionais podem candidatar-se pessoas singulares ou coletivas, do setor privado, com ou sem fins lucrativos.

Os estágios têm a duração de nove meses e dirigem-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações.

Candidaturas ao Contrato Emprego do IEFP



A primeira fase de candidaturas deste ano à medida Contrato Emprego do IEFP arranca hoje e termina dia 31, com uma dotação orçamental de 15 milhões de euros, prevendo chegar a cerca de quatro mil pessoas.De acordo com a nota publicada na página da internet do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a partir das 09:00 de hoje e até às 18:00 do dia 31 de março, as empresas interessadas podem candidatar-se à medida, que consiste num apoio financeiro à contratação de desempregados.

A dotação orçamental para a primeira fase de candidaturas é de 15 milhões de euros, sendo 5,5 milhões para o Norte, 4,2 milhões para Lisboa e Vale do Tejo, 3,5 milhões para o Centro, 1,1 milhões para o Alentejo e 700 mil euros para o Algarve.

Segundo a nota do IEFP, esta fase "abrange as candidaturas que pretendam beneficiar dos apoios para a medida Contrato Emprego" previstos em legislação aprovada e que estabelecem "as medidas de intervenção para fazer face aos efeitos dos incêndios ocorridos de 17 a 21 de junho e no dia 15 de outubro de 2017".

Empresas podem deixar de pagar IVA alfandegário

As empresas podem deixar de pagar, a partir de hoje, IVA alfandegário sobre todos os produtos importados fora da União Europeia (UE), mas têm de fazer um pedido ao fisco 15 dias antes de quererem usufruir do novo regime.Até aqui, as empresas que importem um bem de fora da UE (as transações intracomunitárias estão isentas) tinham de pagar o IVA sobre o valor desse bem na alfândega e só quando o produto importado fosse vendido havia lugar a nova liquidação do imposto e, portanto, a empresa recuperava o valor pago.

O Orçamento do Estado de 2017 (OE2017) definiu que, a partir de 01 de setembro do ano passado para alguns produtos e a partir de 01 de março de 2018 para a generalidade dos bens, as empresas possam optar por pagar o IVA das importações de fora da União Europeia por autoliquidação, em vez de ser adiantado na alfândega.

Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo para aumentos salariais



Os trabalhadores da Autoeuropa votam hoje um pré-acordo que prevê aumentos salariais de 3,2% para este ano, com um aumento mínimo de 25 euros, que lhes foi apresentado esta semana pela Comissão de Trabalhadores em diversas reuniões plenárias.

"Consideramos que se trata de um bom acordo e esperamos que os trabalhadores o aprovem no referendo da próxima quinta-feira, que decorre entre as 02:30 e as 21:00", disse o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves.

O pré-acordo que será votado hoje abrange um conjunto de questões que faziam parte do caderno reivindicativo da CT, mas nada adianta em relação aos novos horários de trabalho que serão implementados a partir de agosto, quando a fábrica entrar num regime de laboração contínua.

Depois da rejeição de dois pré-acordos sobre os novos horários pela maioria dos trabalhadores, administração e CT decidiram deixar para mais tarde - abril ou maio - as negociações sobre os horários que deverão vigorar a partir de agosto.

Vice-presidente da Comissão Europeia em Lisboa



O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, responsável pelas áreas do euro, diálogo social, estabilidade financeira e união do mercado de capitais, que está em visita a Lisboa encontra-se hoje com Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo.

No âmbito desta visita a Portugal, Dombrovskis encontra-se com Centeno num "Diálogo com os Cidadãos", moderado pelo jornalista André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios.Na sessão são abordados temas como o aprofundamento da união económica e monetária, reformas estruturais, o papel do semestre europeu e as recomendações específicas por país, a união bancária e a união de mercado de capitais, entre outros.

FMI visita Angola



Uma delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia hoje uma visita de duas semanas a Angola, com o objetivo de rever as projeções macroeconómicas de médio prazo e dialogar com as autoridades nacionais ligadas ao setor económico e financeiro.

A agenda de eventos, referente ao exercício económico de 2018, prevê um total de 60 reuniões com membros do executivo, com o governador do Banco Nacional de Angola, com os membros da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional e com representantes de empresas estatais de petróleos, do setor financeiro e do setor privado não financeiro.

Limites territoriais de duas freguesias em Viana do Castelo em tribunal



O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) agendou para hoje o início de julgamento do diferendo sobre os limites territoriais de duas freguesias em Viana do Castelo.

O caso envolve a Areosa e antiga freguesia de Monserrate (agora integrada na União de Freguesias de Viana do Castelo com as antigas freguesias de Santa Maria Maior e Meadela).

A ação contra a antiga freguesia de Monserrate foi intentada pela Junta de Freguesia de Areosa, atualmente presidida por Rui Mesquita, em 2013, pelo seu antecessor.

A autarquia da Areosa defende que a freguesia "começa" a várias centenas de metros dos limites atualmente conhecidos e assegura ter "documentos da própria freguesia de Monserrate que atribuem à Areosa os territórios reclamados", como a zona onde estão situados os ex-Estaleiros Navais, subconcessionados ao grupo Martifer, a multinacional alemã Enercon e o Campo da Agonia.

Almirante António Silva Ribeiro toma posse como CEMGFA



O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, dá hoje posse ao almirante António Silva Ribeiro como Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), no Palácio de Belém, em Lisboa.

Silva Ribeiro sucede ao general Pina Monteiro, que atingiu a idade da reforma.Como CEMGFA, o almirante Silva Ribeiro será o responsável pelo "planeamento e implementação da estratégia militar operacional" e tem na sua dependência hierárquica os chefes de Estado-Maior dos ramos (Exército, Força Aérea e Armada), "para as questões que envolvem a prontidão, emprego e sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças", prevê a lei.

Na quarta-feira, um dia antes de passar o testemunho a Silva Ribeiro, o general Pina Monteiro foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, que se destina a "distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania".Artur Pina Monteiro exerceu o cargo de CEMGFA desde 07 de abril de 2014, nomeado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva.

O Presidente da República dará ainda hoje posse ao almirante António Mendes Calado, na chefia do Estado-Maior da Armada (CEMA). António Maria Mendes Calado é vice-chefe do Estado-Maior da Armada desde outubro de 2016. Especializou-se em artilharia e concluiu a sua carreira no mar como comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro de 2005.

Peditório da Cáritas Portuguesa



A Cáritas Portuguesa inicia hoje o seu Peditório Público Nacional de quatro dias, que visa angariar fundos para apoiar milhares de famílias carenciadas.O peditório integra a Semana Nacional Cáritas, que termina no domingo e que este ano tem como tema "Uma Só Família Humana, Cuidar da Casa Comum".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, adiantou que a Semana Nacional da Cáritas tem duas dimensões: "a sensibilização da opinião pública para aquilo que são as preocupações e as propostas da Cáritas" e o peditório, que visa angariar fundos para apoiar o trabalho da organização junto dos mais desfavorecidos.

No primeiro semestre de 2017, a rede nacional Cáritas atendeu mais de 68 mil pessoas.

Projeto para revisão da legislação penal em debate no Parlamento



O CDS-PP leva hoje a debate no parlamento um projeto para revisão da legislação penal, com alteração do estatuto de arguido em processo penal e previsão de um prazo máximo curto para interrogatório dos arguidos.

O mesmo projeto de resolução recomenda ainda ao Governo que contemple também a caducidade do estatuto de arguido em caso de incumprimento do prazo de interrogatório.Este e outros assuntos de justiça constam de vários projetos de lei e de resolução que o CDS-PP leva a plenário da Assembleia da República e que abrange também matérias relacionadas com a lei da organização judiciária, arbitragem, julgados de paz e tribunais administrativos e fiscais.

Em sede de revisão da legislação penal, os centristas pretendem que seja feita uma avaliação da viabilidade jurídico-constitucional da consagração do enriquecimento injustificado, bem como o reforço das sanções penais.

A revisão do segredo de justiça, estudando a possibilidade de cessação do regime de segredo interno sempre que venham a público através de órgãos de comunicação social informações relativas a processo em segredo de justiça, é outra das recomendações que o CDS-PP faz ao Governo.

Estreia de "Ramiro", longa-metragem de Manuel Mozos



Os dilemas e as rotinas de um alfarrabista e poeta lisboeta marcam a longa-metragem "Ramiro", do realizador Manuel Mozos, que se estreia hoje nos cinemas portugueses."Ramiro" é uma ficção levemente biográfica sobre um alfarrabista e uma Lisboa que já quase existem fora de tempo, algo que desaparece ou está em mutação.

Escrita por Mariana Ricardo e Telmo Churro, a história centra-se em personagens que podiam ser reais: um poeta frustrado, uma amiga quase namorada, uma adolescente grávida, uma avó amnésica.Além de António Mortágua, no papel de Ramiro, o filme conta com Madalena Almeida, Fernanda Neves, Vítor Correia e Américo Silva. Manuel Mozos é autor das ficções "Xavier" (1992), "Quando troveja" (1999) e "4 Copas" (2009), a par de vários documentários, como "Ruínas" (2009) e os três capítulos de "Censura: alguns cortes" (1999-2015).

Gonçalo M. Tavares distinguido com Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018



O escritor Gonçalo M. Tavares recebe hoje o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018, que lhe foi atribuído pela Universidade de Évora, devido à "originalidade da sua obra ficcional e ensaística".

A cerimónia de entrega, no dia em que passam 22 anos sobre a morte de Vergílio Ferreira, realiza-se, a partir das 17:00, na Sala de Docentes do Colégio do Espírito Santo (CES), o principal edifício da Universidade, estando previstas as intervenções do premiado, do júri e da reitora da instituição, Ana Costa Freitas.

Antes da cerimónia, o escritor Gonçalo M. Tavares participa num encontro literário, que está marcado para as 14:30, na Sala 131 do CES, numa organização do Departamento de Linguística e Literaturas da Universidade de Évora.Nascido em Luanda (Angola), Gonçalo M. Tavares, de 47 anos, é professor de Filosofia na Universidade de Lisboa.

Estilista Inês Amorim na semifinal da 5.ª edição do prémio francês LVMH



A designer de moda Inês Amorim é a única portuguesa na lista dos 20 semifinalistas da 5.ª edição do prémio francês LVMH, promovido pela marca de luxo Louis Vuitton, e inicia hoje a apresentação da sua coleção, em Paris.

A designer, de 26 anos, foi escolhida com a sua marca de pronto-a-vestir masculino Ernest W. Baker, que fundou em 2016, com o norte-americano Reid Baker, e vai apresentar a coleção outono/inverno, hoje e sexta-feira, na semana da moda de Paris, num 'showroom' em que será feita a seleção dos oito finalistas.

O prémio LVMH para os Jovens Criadores de Moda, no valor de 300.000 euros e com um apoio técnico e financeiro durante um ano, será entregue em junho na Fundação Louis Vuitton, tendo havido 1.300 candidaturas de 90 países.Em 2015, o prémio LVMH foi ganho pela dupla portuguesa Marques'Almeida.

Festival Europeu de Documentário Científico em Lisboa.



O efeito dos alimentos no funcionamento do cérebro, o processo da fusão nuclear e a reconstrução do maior dinossauro do mundo são desvendados a partir de hoje, no SCI-DOC, o Festival Europeu de Documentário Científico de Lisboa.

O festival decorrerá até domingo na Cinemateca Júnior e no Museu da Farmácia, e todas as sessões são de entrada gratuita, porque a iniciativa tem um intuito educativo e de interesse cultural.No SCI-DOC serão mostrados cerca de 40 documentários de produção recente, que abordam temáticas relacionadas com o ambiente, a vida na Terra, a investigação médica, astronomia e oceanografia, do infinito do universo à célula humana.

Com Lusa