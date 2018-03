Hoje é notícia

Até quinta-feira à noite, apenas uma proposta, do PSD, para clarificar o âmbito de aplicação da lei -- que suscitou polémica - tinha a possibilidade de ser aprovada, com o PS e o PCP a admitirem votar a favor.

Trata-se de uma proposta para clarificar que a lei se aplica "aos processos novos e aos processos pendentes no Tribunal Constitucional à data da sua entrada em vigor", sem prejuízo da "validade dos atos praticados na vigência da lei anterior".

Com esta alteração, o PSD pretende afastar qualquer interpretação de que as novas normas sobre o financiamento partidário se aplicam a processos noutras instâncias que não no Tribunal Constitucional.

O CDS-PP também tem uma proposta com o mesmo objetivo.O diploma vetado altera a lei 19/2003, pondo fim ao limite que havia para as verbas obtidas através de angariações de fundos e alarga o direito ao reembolso do IVA "à totalidade" das despesas com a atividade partidária.

A lei em vigor limita a devolução do IVA a despesas com a divulgação da mensagem política ou identidade do partido, formulação que permite diferentes interpretações por parte da autoridade tributária, segundo os proponentes.

O veto do Presidente da República ao diploma foi decidido "com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos", de acordo com a nota publicada no site da Presidência.

Clássico no Dragão



O Futebol Clube do Porto e o Sporting defrontam-se hoje na abertura da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro que pode deixar os 'leões' mais longe da luta pelo título de campeão.

Com cinco pontos de avanço sobre Sporting e Benfica, que joga no sábado com o Marítimo, os 'dragões' podem, em caso de triunfo, colocar o clube de Alvalade muito longe de recuperar um título que lhe foge desde 2002.

Para este encontro, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, já poderá contar com Corona, mas ainda restam dúvidas sobre a utilização de Ricardo e Aboubakar, enquanto Danilo, Alex Telles e Soares devem falhar a partida do Estádio do Dragão.

No Sporting, o treinador Jorge Jesus não terá Gelson Martins, castigado, e só saberá perto da hora do jogo, marcado para as 20:30, se pode contar com Bas Dost, melhor marcador da equipa, e Piccini, que recuperam de problemas físicos.

Portugal em ação nos Mundiais de atletismo de pista coberta



Portugal entra hoje em ação nos Mundiais de atletismo de pista coberta, em Birmingham, Inglaterra, com Lecabela Quaresma no pentatlo, Lorene Bazolo nos 60 metros e Cátia Azevedo nos 400.

Após uma primeira jornada sem presença portuguesa, Lecabela Quaresma é a primeira atleta lusa a competir, correndo de manhã os 60 metros barreiras do pentatlo, que fica completo ao final do dia.

Pouco depois, Lorene Bazolo disputa a primeira eliminatória dos 60 metros, com o objetivo de atingir as meias-finais, agendadas para o final da tarde, e melhorar o seu recorde pessoal.

Ao final da jornada matinal, Cátia Azevedo corre a primeira ronda dos 400 metros e vai tentar bater a sua melhor marca pessoal, fixada nos recentes Nacionais de clubes.

Valdis Dombrovskis termina visita a Portugal



O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro e Diálogo Social, Estabilidade Financeira e União dos Mercados de Capital, Valdis Dombrovskis, conclui hoje uma visita de dois dias a Portugal.

Depois de na quinta-feira se ter encontrado com o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, hoje Valdis Dombrovskis tem uma audição com os deputados da Comissão dos Assuntos Europeus na Assembleia da República.

Esta audição na Comissão de Assuntos Europeus, conjunta com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, terá como temas o ciclo de coordenação das políticas económicas e orçamentais na União Europeia e o aprofundamento da União Económica e Monetária.Segue-se uma reunião bilateral com o primeiro-ministro, António Costa.

Ao final da manhã, Dombrovskis recebe os parceiros sociais e os membros do Comité Económico e Social na Representação da Comissão Europeia em Portugal.

O comissário vai reunir-se ainda com a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, não estando previstas declarações à imprensa, e receberá cerca de 20 presidentes de FinTechs e de instituições bancárias.

Julgamento de dois suspeitos da morte de taxista em Lisboa



Dois homens suspeitos de terem assassinado um taxista do Entroncamento, que apareceu degolado num local ermo perto de Meia Via, no concelho de Torres Novas, em maio de 2017, começam hoje a ser julgados pelo Tribunal de Santarém.

Além da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e sequestro cometidos sobre o taxista, os dois homens, com 56 anos, são ainda acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de sequestro e roubo qualificado, na forma consumada, sobre duas mulheres, sendo que um deles responde também pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e o outro por extorsão na forma tentada.

Os dois arguidos, que se encontram em prisão preventiva, foram detidos no início de maio de 2017 numa pensão em Torres Novas depois da série de crimes que alegadamente cometeram entre os dias 19 de abril e 02 de maio em vários concelhos dessa zona do distrito de Santarém.

Processo em que Paulo Pereira Cristóvão e outros 17 arguidos no Tribunal de Sintra

A nova fase instrutória do processo em que Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da Polícia Judiciária, e outros 17 arguidos estão acusados de assaltos violentos a residências, arranca hoje no Tribunal de Sintra.

Em setembro do ano passado, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Cascais anulou a fase de instrução e, consequentemente, todo o julgamento que se iniciou em junho de 2016, na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que declarou a "incompetência material" do Tribunal Central de Instrução Criminal para a realização da fase de instrução, após recurso da defesa de Pereira Cristóvão.

Apesar de o processo pertencer ao TIC de Cascais, que admitiu os requerimentos de abertura de instrução apresentados por cinco dos arguidos, esta nova fase instrutória, na qual se decidirá se os mesmos vão ou não a julgamento, decorre no Tribunal de Sintra devido ao elevado número de envolvidos.O início da primeira sessão da repetição da instrução está marcado para as 09:30.

Nesta diligência estava prevista a inquirição de sete testemunhas e a audição de um arguido, que manifestou vontade em falar, mas fonte judicial disse à agência Lusa que a defesa de alguns dos arguidos "prescindiram" da inquirição de algumas destas testemunhas.

Deputados do PSD escolhem coordenadores e vice-coordenadores da bancada



Os deputados do PSD escolhem hoje os 12 coordenadores e 14 vice-coordenadores da bancada, depois de na semana passada a direção de Fernando Negrão ter sido eleita com menos de 40% dos votos.A direção da bancada parlamentar, composta pelo presidente, sete vice-presidentes e três secretários, foi eleita com 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos, tendo votado 88 dos 89 deputados.

Depois desta eleição, o novo presidente do PSD, Rui Rio, vai reunir-se na quinta-feira da próxima semana com o grupo parlamentar. Esta reunião acontecerá depois de estabilizada, como defendeu Rio, a direção parlamentar dos sociais-democratas, com a eleição da direção parlamentar, liderada por Negrão, e dos coordenadores e vice-coordenadores do PSD nas comissões.



Federações sindicais de educação entregam pré-aviso de greve



As duas federações sindicais de educação entregam hoje ao Governo o pré-aviso de greve para 13 a 16 de março, que a Fenprof faz acompanhar de uma contraproposta para a recuperação integral do tempo de serviço congelado.A contraproposta segue-se a uma proposta da tutela de os professores recuperarem apenas dois anos e dez meses de tempo de serviço dos nove anos, quatro meses e dois dias reclamados pelos docentes, e que foi apresentada pelo Governo como a criação de "uma lógica de equidade" com as carreiras gerais da função pública.

Os sindicatos recusam que haja qualquer equidade numa proposta que devolve todo o tempo de serviço congelado às carreiras gerais e apenas uma parte à carreira docente, e relembram a resolução da Assembleia da República, a primeira de 2018, aprovada com os votos favoráveis da esquerda parlamentar, incluindo o PS, que recomenda a contabilização integral do tempo de serviço congelado na função pública.

Presidentes de Portugal e Alemanha na Casa-Museu Guerra Junqueiro



Os presidentes de Portugal e Alemanha visitam hoje, pelas 11:40, na Casa-Museu Guerra Junqueiro, no Porto, a exposição "Encontros", que inclui obras plásticas do artista e prémio Nobel da Literatura alemão Günter Grass (1927-2015).

Criada em 2017 no âmbito da celebração dos 90 anos de nascimento do escritor, esta exposição é um dos pontos de passagem de Frank-Walter Steinmeier, que cumpre hoje no Porto o segundo dia de visita a Portugal, feita a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A mostra inclui achados, como conchas, molas ou pedras das praias do Algarve recolhidos pelo autor, bem como aguarelas, gravuras e esculturas de Grass, prova da relação entre o escritor e Portugal.

João Penalva em exposição no Museu de Arte Moderna do Luxemburgo



O Museu de Arte Moderna (MUDAM) do Luxemburgo, agora encabeçado pela antiga diretora do Museu de Serralves, Suzanne Cotter, inaugura hoje uma exposição do artista português João Penalva, comissariada por Clément Minighetti.No contexto desta exposição, o Grande Teatro do Luxemburgo vai ter a abertura da sua temporada, em 15 de setembro de 2018, com "Quinze Bailarinos e Tempo Incerto", da Companhia Nacional de Bailado, com direção artística de João Penalva e coreografia de Rui Graça.

A exposição no Luxemburgo vai estar aberta ao público a partir de sábado, prolongando-se até 16 de setembro.

Com Lusa