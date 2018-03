Baleia-piloto dá à costa em Leça da Palmeira

O Comando-local da Polícia Marítima de Leixões deslocou-se à praia depois de recebido o alerta esta manhã.

Autoridade Marítima Nacional

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional diz ter sido chamado o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) "que constatou tratar-se de uma baleia piloto (Globicephala melaena)".

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), entidade com jurisdição no local, está encarregue da remoção do animal.

