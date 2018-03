Educadores de infância protestam em frente ao Ministério da Educação

Num comunicado publicado hoje pela FENPROF, o sindicato acusa o Ministério de Educação de deixar de reconhecer e certificar o tempo de serviço docente a partir do ano letivo de 2016/2017.

Em causa está a educação das crianças dos zero aos três anos e o papel da creche enquanto instituição que permite destacar as "potencialidades e necessidades" da criança durante a primeira infância.

Segundo o sindicato, que cita uma recomendação do Conselho Nacional da Educação, nesta fase da educação da criança é fundamental o "reconhecimento do trabalho dos educadores de infância", sendo para isso preciso que o tempo de serviço conte como "serviço doente, com os respetivos direitos, deveres e regalias".

A FENPROF crítica ainda a incoerência do Ministério da Educação no tratamento das crianças até aos seis anos, tratando de forma "desigual" creche e pré-escolar, apesar de serem "realidades semelhantes".

Pede ainda que a tutela das creches passe do Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para o Ministério da Educação.

Reivindicações que o sindicato caracteriza como "direito das crianças".