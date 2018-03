Estudantes com voo extra da TAP entre Lisboa e Funchal

A "TAP, Governo Regional e parceiros locais vão assegurar um voo extraordinário destinado a estudantes da Região Autónoma para garantir a possibilidade deste grupo viajar no período da Páscoa para estar com as suas famílias", lê-se na informação.

Segundo a mesma nota, o voo no sentido Lisboa -- Madeira realiza-se no dia 23 de março, com partida às 20:00 e chegada ao Funchal às 21:45, enquanto o regresso ao Continente está marcado para 01 de abril, com partida às 22:30 e chegada às 00:05.

"Esta operação é assegurada no âmbito do diálogo construtivo entre a TAP e o Governo Regional da Madeira, no sentido de procurar as soluções de viagem que melhor servem as necessidades dos madeirenses", refere ainda a transportadora.Os estudantes devem contactar a partir de hoje as agências de viagem da Madeira para reservar bilhetes para estes voos.

Com Lusa