Hoje é notícia

Novas ligações de comboio

O Governo assinala hoje o arranque de três projetos ferroviários: a construção da ligação Évora-Elvas e a modernização do troço Elvas-Caia e da Linha da Beira Baixa.

O lançamento destes projetos coincide com problemas na Linha da Beira Alta, onde no domingo descarrilou um comboio de passageiros, acidente que manteve aquela via fechada entre Mortágua e Santa Comba Dão até esta madrugada.

Em Elvas, os chefes dos Governos português e espanhol, António Costa e Mariano Rajoy, assistem ao lançamento do concurso para a construção da ligação ferroviária entre Évora e Elvas e das obras de modernização do troço até Caia, na fronteira com Espanha.

Estará também em Elvas a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulk, que já destacou a importância da obra entre Elvas e Caia, que permitirá a Portugal "desenvolver a sua rede de transportes e ligar-se juntamente com Espanha ao resto da Europa".

Este troço, chamado missing link, faz parte do corredor internacional sul, que ligará o porto de Sines até à fronteira com Espanha.

Violeta Bulk seguirá depois para a Covilhã com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para a cerimónia de consignação da obra de modernização da linha da Beira Baixa. A intervenção contempla a renovação integral de 36 quilómetros de via, que ligam a Covilhã e a Guarda, e a eletrificação da ferrovia, desativada desde 2009. A obra permitirá a ligação entre a Linha da Beira Alta e a Linha da Beira Baixa.

Burla no Montepio em julgamento

O Tribunal de Santa Maria da Feira começa hoje a julgar quatro arguidos suspeitos de terem burlado o banco Montepio Geral em seis milhões de euros.

Os arguidos, entre os quais um ex-gerente bancário, estão pronunciados por 58 crimes de burla, um crime de associação criminosa e um crime de branqueamento de capitais. Um dos suspeitos responde ainda por dois crimes de detenção de arma proibida.

Os factos remontam ao período entre 2009 e 2010, quando os arguidos terão levado o Montepio a conceder empréstimos a empresas e particulares que não vieram a ser pagos.

Regresso de militares portugueses da República Centro-Africana



A segunda Força Nacional Destacada na MINUSCA (Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana- RCA), do regimento de Comandos, regressa hoje a Portugal após seis meses nas regiões de Bangui, Bocaranga e Bangassou, naquele país africano. Esta força "executou com sucesso operações contra grupos armados" naquelas regiões, visando a "proteção de civis inocentes", e evitaram "conflitos intercomunitários, restituindo a paz nestas áreas", ações "publicamente reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelas autoridades locais", segundo um comunicado do Estado Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

A missão da ONU iniciou-se em setembro de 2014 com mandato para "proteção dos civis", "promoção e proteção dos direitos humanos", "apoio à justiça nacional e internacional" e "desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriação", num contexto de crise política e de violações de direitos humanos, segundo o site do EMGFA.

Professores e investigadores em protesto



Os professores e investigadores das universidades de Lisboa e de Évora manifestam-se contra o processo de regularização dos contratos precários, que dizem estar a deixar milhares de pessoas de fora, docentes e não docentes.

Segundo Tiago Dias, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, há muitos professores e investigadores a trabalhar em universidades e institutos politécnicos com vínculos precários, mas que não correspondem à verdadeira relação laboral que têm com as instituições.As concentrações decorrem nos claustros da Universidade de Évora e nas escadarias da reitoria da Universidade de Lisboa.

Fórum Europeu de Proteção Civil



O ministro da Administração Interna (MAI) leva ao 6.º Fórum Europeu de Proteção Civil, em Bruxelas, que arranca hoje, o "firme empenho" de Portugal na criação de um mecanismo europeu de resposta a riscos de grandes dimensões, como incêndios, inundações ou epidemias.

Segundo disse Eduardo Cabrita à Lusa, a principal prioridade da agenda europeia é uma "rápida concretização do novo mecanismo europeu de proteção civil que foi impulsionado e justificado" pelos incêndios em Portugal no ano passado, em que morreram mais de cem pessoas.

De acordo com o ministro, Portugal tem tido uma "participação muito ativa" no diálogo com a Comissão Europeia, acrescentando que irá dar nota da "profunda transformação" que o país está a desenvolver nas estruturas de proteção civil.

Criado em 2003, o Fórum reúne, de dois em dois anos, toda a comunidade europeia da área da proteção civil para a partilha de experiências e para a discussão de novas formas de cooperação entre os Estados-membros. Eduardo Cabrita intervém na terça-feira na sessão plenária, que tem como tema "trabalhar os setores para melhorar a resiliência climática".

Semana de luta da CGTP

A CGTP inicia hoje uma semana de luta que tem na agenda a desigualdade salarial entre mulheres e homens em Portugal, que em 2016 era de 15,75% - o que corresponde a mais de dois meses de trabalho não remunerado por ano.

Este é um dos seis temas que estão na base da semana de luta pela igualdade que a Intersindical promove em todo o país a partir de hoje e que prevê, até sexta-feira, visitas (que incluem plenários e debates) a 1.017 locais de trabalho onde foram identificados problemas relacionados com o tema.

Fátima Messias, dirigente da CGTP que coordena a comissão pela igualdade, disse à agência Lusa que a iniciativa deverá contar com a participação de mais de 60.000 mulheres trabalhadoras de todo o país.

Condições de acesso ao Complemento Solidário (CSI) para Idosos



O Instituto de Segurança Social começa hoje a notificar 8.100 reformados para os informar sobre as condições de acesso ao Complemento Solidário (CSI) para Idosos, que passa a ser atribuído também a quem se reformou antecipadamente a partir de 2014.

O acesso CSI foi alargado no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) às reformas antecipadas de baixo valor, independentemente da idade do beneficiário.

De acordo com informação do Ministério do Trabalho e Segurança Social, o número de potenciais beneficiários foi atualizado recentemente, quando foi tomada a decisão de enviar um ofício ao universo de possíveis abrangidos, o que acontecerá ao longo desta semana.

Rescaldo das eleições italianas

Em Itália, hoje é dia de rescaldo das eleições legislativas de domingo. Quando estão contados 50% dos votos, é já seguro afirmar que a coligação de centro-direita que reúne o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi e outros partidos da extrema-direita venceu o escrutínio.

Ministro dos Negócios Estrangeiros russo em Angola

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, visita hoje Angola para reforço da cooperação bilateral, e vai reunir-se com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto.

O programa contempla também uma audiência de Serguei Lavrov com o Presidente de Angola, João Lourenço e uma conferência de imprensa.

Angola e a Rússia têm relações privilegiadas desde 1976, altura em que os dois países assinaram o Tratado de Amizade e Cooperação. A cooperação bilateral abrange múltiplas áreas, que vão desde a energia, defesa e interior até à geologia e minas, ensino superior e formação de quadros, passando pelas telecomunicações e tecnologias de informação, pescas, transportes, finanças e banca.

Fecho da 25.ª jornada da I Liga

O Desportivo das Aves procura afastar-se dos lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Portimonense, no último encontro da 25.º jornada.

Os avenses podem aproveitar as derrotas dos dois últimos - Estoril Praia e Paços de Ferreira - para, em caso de vitória, ficarem quatro pontos acima da 'linha de água'.

O Desportivo das Aves está a atravessar a melhor fase da temporada no campeonato, com quatro encontros consecutivos sem derrotas. Mais tranquilo, o Portimonense está seis pontos acima da zona de despromoção e venceu os dois últimos encontros como visitante.

Manuel Aires Mateus recebe prémio Pessoa 2017



O arquiteto Manuel Aires Mateus recebe hoje o prémio Pessoa 2017, tornando-se no terceiro arquiteto, depois de Souto Moura e Carrilho da Graça, distinguido com o galardão atribuído pelo Expresso e pela Caixa Geral de Depósitos.

A cerimónia vai ter lugar na Culturgest, em Lisboa, e conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O júri do Prémio Pessoa 2017 foi composto por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Emídio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Com Lusa