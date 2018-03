Homem fugido da Prisão de Pinheiro da Cruz detido em Vila Nova de Poiares

O homem, de 36 anos, "encontrava-se evadido do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz", no distrito de Setúbal, tendo sido detido em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, por suspeita de furto de veículos na região, anunciou esta terça-feira a GNR, num comunicado publicado no seu site.

De acordo com o Comando Territorial de Coimbra, o homem é suspeito de ter furtado um veículo na quinta-feira, na cidade de Coimbra, usando-o para se deslocar até ao concelho de Penela, onde o terá abandonado e "furtado outro".

"Pouco tempo depois", conta a GNR, o suspeito ter-se-á dirigido "a um ponto de abastecimento de combustível para abastecer o carro acabado de furtar, fugindo sem efetuar o respetivo pagamento".

Após as denúncias "do proprietário do veículo e do alerta dado pelo funcionário do posto de abastecimento, a GNR efetuou uma operação rodoviária no sentido de localizar a viatura em fuga, o que acabou por acontecer em Vila Nova de Poiares, culminando com a interceção e detenção do suspeito", refere o comunicado.



Lusa