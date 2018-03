Ligações fluviais de Lisboa para Cacilhas e Trafaria interrompidas

Última atualização às 11:17

Segundo a Transtejo a ligação Trafaria/Porto Brandão/Belém "encontra-se suspensa, para passageiros e veículos, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir".

"Consoante a evolução do estado do mar, a ligação poderá vir a ser reposta ao longo do dia", segundo a mesma fonte, que destacou que já no fim de semana esta ligação esteve interrompida intermitentemente devido ao mau tempo.

Entretanto, de acordo com o site da transportadora, também o serviço Cacilhas/Cais do Sodré foi suprimido.

O IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou toda a costa portuguesa sob aviso amarelo até às 03:00 de terça-feira devido à previsão de agitação marítima forte.