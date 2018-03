Proteção Civil registou "número normal" de 144 ocorrências até ao final da manhã

Em declarações à Lusa, o oficial de serviço na ANPC, Miguel Oliveira, salientou que, até pouco depois das 12:00, a ANPC "não registava grandes preocupações a nível de ocorrências".

"Desde a meia-noite até às 11:30 tivemos 144 ocorrências, sobretudo pequenas ocorrências como queda de árvores e de painéis e estruturas, que acabam por influenciar muito os dados", disse, salientando que este nível de ocorrências é considerado normal para as condições meteorológicas de hoje, sobretudo devido ao vento.

O oficial destacou que hoje a Proteção Civil tem estado dedicada "à recuperação, após os últimos fenómenos", nomeadamente no Algarve e na Trafaria.

A região de Faro foi atingida no domingo por um tornado, o segundo na mesma semana.

Na Trafaria, em Almada (distrito de Setúbal), desde a passada semana que as populações com casas perto do mar têm sido afetadas pela forte ondulação.

Lusa