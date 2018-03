Retomadas ligações fluviais Cacilhas-Lisboa e Trafaria-Lisboa

De acordo com a Transtejo, devido à melhoria das condições do tempo, a ligação Cacilhas--Cais do Sodré foi reposta pelas 11:20 -- depois de ter sido suspensa às 09:00 -- e o percurso Trafaria-Porto Brandão-Belém, foi reposta, às 11:30.

Noo ponto de situação feito pelo grupo Transtejo às 10:45,a ligação Cacilhas-Lisboa foi suspensa por não existirem condições de segurança para a realização da travessia e para o embarque e desembarque de passageiros.

Anteriormente já tinha sido suspensa a ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa por tempo indeterminado devido às condições meteorológicas adversas.

Verificaram-se ainda alguns atrasos na ligação Montijo-Lisboa, provocados pelas condições meteorológicas adversas.

Suspenso permanece ainda o percurso entre Porto Brandão-Trafaria.

As ligações fluviais têm estado, de forma intermitente, suspensas desde o fim de semana devido ao mau tempo que se tem feito, sobretudo no que diz respeito ao vento e agitação marítima fortes.

O IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou toda a costa portuguesa sob aviso amarelo até às 03:00 de terça-feira devido à previsão de agitação marítima forte.

Com Lusa