Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso laranja devido à neve

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda vão estar sob aviso laranja até às 12:00 horas de hoje devido à previsão de queda de neve acima de 800/1000 metros.

O IPMA colocou também os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, condições favoráveis a ocorrência de trovoada. Estão também sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 90 quilómetros por hora até às 21:00 de hoje.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para toda a costa portuguesa por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros até ao final do dia de hoje. Também a Madeira está sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje devido à agitação marítima com ondas com 4 a 4,5 metros, devido à chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e vento forte com rajadas até 70/80 quilómetros por hora, sendo de 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Está também prevista queda de neve acima de 1000/1200 metros na região Centro, sendo acima de 800/1000 metros na região Norte. A previsão aponta ainda para vento moderado a forte do quadrante oeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora em especial nas regiões Centro e Sul, tornando-se fraco a moderado a partir do final da tarde. Nas terras altas, prevê-se vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 100 quilómetros por hora até final da tarde.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até ao início da manhã, vento moderado a forte do quadrante oeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora até ao início da manhã, sendo forte a muito forte até 100 quilómetros por hora e pequena subida de temperatura.

No continente, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 1 grau (na Guarda) e 11 (em Lisboa e em Faro) e as máximas entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro). Na Madeira, as temperaturas vão variar no Funchal entre os 17 e 21 graus.

Lusa