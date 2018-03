Aulas retomadas em Montalegre após dia de neve

Em menos de uma semana este foi o segundo nevão que caiu em Montalegre e que afetou as atividades letivas. Na quarta-feira os estudantes também ficaram sem aulas.

O concelho está preparado para enfrentar a neve e dispõe de vários de veículos, dos bombeiros, câmara e particulares preparados para limpar as estradas e espalhar sal.

Pelo que, as paisagens pintadas de brancas se tornaram numa atração turística que leva muitos visitantes a este concelho do Norte do distrito de Vila Real.

Lusa