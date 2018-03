Hoje é notícia

Uma linha que a administração colonial portuguesa, os ocupantes indonésios e os dirigentes timorenses desde sempre defenderam que deveria ser colocada onde agora vai ficar e que formaliza a posse de recursos que, até aqui, Timor-Leste teve que dividir com Camberra.

O significado histórico do momento fecha um ciclo com várias décadas de polémicas, protestos e intensas negociações para definir uma linha cuja indefinição custou a Timor-Leste cinco mil milhões de dólares, segundo estima a organização não-governamental timorense La'o Hamutuk.

FC Porto e Liverpool na Liga dos Campeões

No futebol, FC Porto e Liverpool defrontam-se na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em Inglaterra, depois de os 'reds' terem goleado os 'azuis e brancos' por 5-0, no primeiro jogo.

Os 'dragões' necessitam de marcar pelo menos cinco golos para igualar a eliminatório, no Anfield Road, onde perderam os dois jogos que lá disputaram, por 2-0, em 2000/01, para a Taça UEFA, e por 4-1, em 2007/08, na fase de grupos da 'Champions'.

O jogo entre o líder da I Liga e o segundo classificado da 'Premier League' vai ser arbitrado pelo alemão Feliz Wayer, a partir das 19:45, à mesma hora que o Real Madrid, defende, no terreno do Paris Saint-Germain, a vantagem de 3-1 conquistada na capital espanhola.

Assembleia Municipal de Lisboa debate Taxa de Proteção Civil



Assembleia Municipal de Lisboa (AML) discute e vota hoje uma recomendação do PSD que visa devolver a Taxa Municipal de Proteção Civil, declarada inconstitucional, com juros indemnizatórios.

A votação estava prevista para a reunião de terça-feira passada, mas a presidente da AML, Helena Roseta, decidiu propor na altura o adiamento, tendo em conta a chegada de três novos documentos sobre o assunto.

A proposta dos deputados municipais do PSD prevê que a "Taxa Municipal de Proteção Civil, ilegalmente cobrada aos lisboetas conforme reconhecido pelo Tribunal Constitucional, seja devolvida com juros indemnizatórios, de forma a reconstituir a situação que existiria se o ato inconstitucional não tivesse sido praticado".

A 16 de janeiro, a Câmara de Lisboa aprovou em reunião privada do executivo solicitar à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a devolução da TMPC com juros, e pedir ao Governo e ao Parlamento que a medida seja aplicada em situações semelhantes.

No início do mês, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), disse que os munícipes seriam notificados através de um vale postal para a devolução da verba, mas receberiam apenas o que pagaram nos anos em que a taxa vigorou por a lei não permitir a devolução com juros.

Um em cada dez portugueses deixaram de comprar medicamentos por falta de dinheiro

Um estudo realizado pela escola de gestão de informação da Universidade Nova de Lisboa (NOVA IMS), mostra que um em cada dez portugueses deixaram no último ano de comprar medicamentos prescritos pelo médico por falta de dinheiro, um valor que baixou relativamente aos 11,8% registados em 2016.

O Índice de Saúde Sustentável 2017 indica também que os portugueses faltaram a mais de meio milhão de consultas nos hospitais públicos no ano passado por causa dos custos dos transportes.

O estudo mostra ainda que o investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) permitiu um retorno económico de cinco mil milhões de euros no ano passado, referindo que "o impacto do SNS no absentismo laboral e na produtividade permitiu uma poupança de 3,3 mil milhões de euros, o que se traduziu num retorno económico de 5 mil milhões de euros, prova do valor do investimento em Saúde para a Economia".

O trabalho da Nova IMS relativamente ao índice de sustentabilidade na saúde tem vindo a ser feito desde 2014 e todos os anos complementa o anterior com indicadores novos. Este ano, mediu pela primeira vez (em euros) o impacto do SNS na produtividade dos portugueses, tanto sob o ponto de vista dos salários como do absentismo.

Exposição sobre José Saramago em São Paulo





Uma exposição sobre a vida e obra de José Saramago, composta por filmes e objetos pessoais do escritor português, abre na terça-feira, em São Paulo, para dar a conhecer melhor aos brasileiros o autor de "Ensaio sobre a cegueira".

A mostra "Saramago -- os pontos e a vista" estará patente até dia 03 junho, no Farol Santander, na cidade brasileira de São Paulo, e aborda a vida, a produção literária e o pensamento do Nobel de Literatura, através de um "vasto material audiovisual" e de alguns objetos pessoais do escritor, anunciou a Fundação José Saramago (FJS).

A curadoria da exposição, que conta com o apoio da FJS, é do ex-diretor artístico do Museu da Língua Portuguesa, Marcello Dantas, e a produção dos vídeos que a compõem é de responsabilidade de Miguel Gonçalves Mendes, realizador do filme "José e Pilar".

Homenagem a Cruzeiro Seixas



O artista plástico Cruzeiro Seixas, de 96 anos, vai ser homenageado hoje pelo Centro Português de Serigrafia, em Lisboa, com uma exposição e a edição de um livro com a obra gráfica.O livro reúne reproduções de cerca de 300 obras e vai ser apresentado por Maria João Fernandes, da Associação Internacional de Críticos de Arte, e por Tomás Paredes, da Associação Espanhola de Críticos de Arte.

No mesmo dia, é inaugurada uma exposição com gravuras, serigrafias e colagens representativas do universo plástico e poético de Cruzeiro Seixas.

