SNS gerou 5 mil milhões à economia em 2017

O Índice de Saúde Sustentável indica que os serviços recuperam metade do orçamento do setor com faltas ao trabalho evitadas e o aumento da produtividade.

De acordo com o estudo da Universidade Nova de Lisboa citado pelo Diário de Notícias, os portugueses faltaram média 6 dias ao emprego em 2017, com perdas 2,1 mil milhões de euros.

Ainda assim os cuidados do Serviço Nacional de Saúde contribuíram para que os prejuízos não fossem maiores.

Os dados da Nova revelam ainda que houve uma melhoria da qualidade do serviço público de saúde e que o défice do SNS diminuiu de 300 para 230 milhões de euros em 2017.