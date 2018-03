Hoje é notícia

Em novembro passado, no quadro do "pacote de outono", o executivo comunitário decidiu manter sob análise aprofundada em 2018 os mesmos 12 Estados-membros nos quais foram identificados desequilíbrios macroeconómicos no ciclo anterior, entre os quais Portugal, tendo agora chegado a altura de apresentar as suas conclusões.

Há um ano, na anterior análise aprofundada, Bruxelas identificou o crédito malparado, o elevado nível da dívida pública e privada e as fragilidades no mercado de trabalho como problemas que afetavam a economia portuguesa, mas decidiu em maio não agravar o procedimento de desequilíbrios macroeconómicos por considerar que o Programa Nacional de Reformas entretanto apresentado pelo Governo era "suficientemente ambicioso".

A Comissão fará também uma análise à situação económica de cada país da União, com relatórios nos quais aprecia os progressos alcançados nas reformas que lhes foram recomendadas.Também hoje, na Assembleia da República, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, responde a uma interpelação do Bloco de Esquerda sobre os atrasos na regularização dos trabalhadores na função pública.

Os bloquistas agendaram este debate nas jornadas parlamentares, em 27 de fevereiro, para exigir o cumprimento da lei da regularização dos precários na Administração Pública e ameaçaram avançar com uma proposta legislativa se o executivo não cumprir a segunda fase da valorização das longas carreiras contributivas, que dizem estar acordada com o partido.

Na terça-feira, depois de um encontro com bolseiros e investigadores precários da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou os atrasos do Governo na regularização de trabalhadores precários na função pública e defendeu que os concursos para a colocação devem ser abertos até final do mês.

A abertura destes concursos, em fevereiro, decorre da lei aprovada em outubro de 2017 pela maioria de esquerda e PAN no parlamento da lei sobre a regularização dos precários, mas o prazo já foi ultrapassado.

Catarina Martins afirmou não acreditar que o PS, partido do Governo, com o apoio parlamentar à esquerda, do PCP, BE e PEV, não leve este processo até ao fim e que deverá levar 38 mil pessoas a ter vínculo na função pública.Há um mês, numa outra interpelação, do PCP, Vieira da Silva anunciou que já há cerca de 1.000 trabalhadores precários prestes a serem integrados ao abrigo do programa.

Operação e-toupeira



O caso que envolve o assessor jurídico da SAD do Sport Lisboa e Benfica Paulo Gonçalves, que terça-feira foi detido, vai continuar na ordem do dia, podendo acontecer hoje o interrogatório judicial ao arguido por parte de um juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Em comunicado, a SAD do clube confirmou "a realização de buscas" às suas instalações no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça e reitera a sua total "disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".

"A Sport Lisboa e Benfica SAD manifesta a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos", lê-se no comunicado do clube lisboeta.A Polícia Judiciária (PJ) deteve terça-feira duas pessoas por suspeitas de corrupção, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal, no âmbito da operação 'e-toupeira'.

Em comunicado, a PJ revelou a realização de 30 buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de "relevantes elementos probatórios". Estão a ser investigados crimes de corrupção passiva e ativa, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática/cibercrime.

Paulo Gonçalves tinha sido constituído arguido em 19 de outubro de 2017, no âmbito do caso dos emails e na sequência de buscas da Polícia Judiciária ao clube.Desde maio que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, tem acusado o Benfica de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis 'encarnados', nomeadamente de Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.

Liga debate temas estratégidos relacionados com o futebol

Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reúne presidentes dos clubes, no Convento de São Francisco, em Coimbra, num encontro em que vai debater assuntos estratégicos relacionados com a modalidade.

O presidente do organismo, Pedro Proença, convidou os presidentes das 33 sociedades desportivas para esta reunião, marcada para as 14:30, na sequência da Assembleia-Geral (AG) extraordinária da semana passada, na qual foi pedido um novo modelo de organização para a LPFP.

Esta reivindicação partiu do designado G15, que reúne todos os clubes da I Liga à exceção de FC Porto, Benfica e Sporting, defendendo um formato semelhante ao conselho de presidentes, mas com poderes deliberativos.

Caso haja alguma proposta, esta poderá ser discutida e votada na próxima AG da LPFP, agendada para 29 de março.

Seleção de futebol feminino disputa pela o 3º lugar da Algarve Cup



A seleção portuguesa de futebol feminino disputa pela primeira vez o terceiro lugar da Algarve Cup, frente à Austrália, tendo já assegurado a melhor classificação de sempre no torneio.A equipa das 'quinas' terminou no segundo lugar do Grupo A, sem derrotas, atrás da seleção australiana, com quem empatou 0-0 no encontro da primeira fase.

Portugal tem como melhor classificação na Algarve Cup o quinto lugar obtido em 1994, na primeira edição, que era disputada por seis equipas, enquanto atualmente reúne 12 seleções.Desde então, nunca a seleção portuguesa terminou acima do sétimo posto.

O encontro para encontrar o último lugar do pódio está marcado para as 15:00, em Albufeira, antes de Holanda, campeã europeia em título, e Suécia, vencedora do torneio em 1995, 2001 e 2009, se defrontarem na final, a partir das 18:30, no Parchal.

Situação na Síria de novo em debate nas Nações Unidas



O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de urgência para discutir a situação na Síria, a pedido da França e do Reino Unido, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.O pedido deveu-se "à deterioração da situação no terreno e a falta de aplicação" da trégua humanitária de um mês aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU no passado dia 24 de fevereiro, precisou um diplomata citado pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

A reunião vai decorrer quando ainda prossegue o assalto das forças governamentais sírias e dos seus aliados russos e iranianos contra o enclave de Ghouta Oriental, o último grande bastião da oposição ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, sitiado desde 2013 pelas forças governamentais.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) atualizou, na terça-feira, o número de vítimas mortais em Ghouta Oriental, referindo que pelo menos 800 civis, incluindo 177 crianças, perderam a vida nos bombardeamentos realizados contra o enclave rebelde desde 18 de fevereiro.

Plano estratégico de combate à corrupção apresentado em Moçambique



O Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) de Moçambique lança hoje o seu plano estratégico, num evento que conta com a participação do Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou o organismo, depois do pais ter perdido seis pontos, entre 2015 e 2017, no índice de perceção de corrupção compilado pela organização Transparência Internacional.Apresentado há duas semanas, o índice de 2017 cresceu e abrange 183 países, com Moçambique a ocupar o 157.º lugar.

Filipe Nyusi tem defendido com insistência o combate à corrupção nos seus discursos, nomeadamente no XI Congresso da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), em setembro, em que referiu ser "o mais urgente e vital de todos os desafios".Alguns casos de corrupção têm sido alvo de investigação e outros julgados, no entanto, organizações da sociedade civil como o Centro de Integridade Pública (CIP) de Moçambique pedem mais resultados.



O chefe da diplomacia russa está hoje em Maputo, onde é recebido pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, numa visita que faz parte de um périplo de Serguei Lavrov por África que inclui também a Namíbia, Zimbabué, Etiópia e Angola.

A visita decorre no quadro do reforço e aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e cooperação bilateral, para troca de impressões sobre a situação política e económica dos dois países, Além do encontro com o chefe de Estado moçambicano, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo é recebido pelo homólogo moçambicano, José Pacheco.

Assinatura do protocolo para a regulamentação do registo dos solicitadores

A Direção-Geral do Território e a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução assinam hoje em Lisboa um protocolo que regulamenta o registo dos solicitadores enquanto técnicos do cadastro predial, uma cerimónia que conta com o ministro do Ambiente.

A ordem sublinha que, tendo em conta a experiência dos solicitadores na área dos registos e na regularização da propriedade fundiária, o protocolo tem "importantes benefícios para os cidadãos e para o país que procura conhecer o território e os respetivos proprietários mediante a conclusão do seu cadastro predial".

Segundo o ministério tutelado por João Matos Fernandes, seguir-se-ão protocolos com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Ordem dos Advogados e a Associação Nacional dos Topógrafos.

O projeto-piloto da informação cadastral simplificada começou a ser aplicado em 2017, prevendo-se a aquisição de dados de natureza cadastral pelos particulares, através do Balcão Único do prédio Bupi, assim como a possibilidade do recurso a técnicos de cadastro predial.

Celtejo inicia novo ciclo de produção com restrição de descargas



A empresa Celtejo, em Vila Velha de Ródão, inicia hoje, por 30 dias, um novo ciclo de produção com restrição de descargas para o Tejo imposto pelo Ministério do Ambiente. A tutela determinou uma redução de 30% do volume diário de efluente a rejeitar para o rio.

Em 05 de fevereiro, o Ministério do Ambiente tinha anunciado um primeiro prolongamento por 30 dias de todas as medidas provisórias impostas à fábrica de celulosa Celtejo, incluindo a redução de 50% do volume diário de descargas de efluentes no rio Tejo.

As medidas provisórias com vista à revisão do Título de Utilização dos Recursos Hídricos haviam sido determinadas inicialmente pela Agência Portuguesa do Ambiente em 26 de janeiro e fixadas por 10 dias.

Em janeiro, a restrições à Celtejo foram uma das medidas definidas pelo Governo após se tornar visível um grande foco de poluição no rio Tejo, na zona de Abrantes, no distrito de Santarém (a sul de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco).Ainda assim, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, sublinhou então que não estava a ser atribuída responsabilidade direta à empresa nesse incidente de poluição no Tejo.

Primeiro-ministro e ministro da Educação visitam escolas em Gondomar e Viana do Castelo

Inovação, clubes de ciência e autonomia e flexibilidade curricular levam o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a escolas em Gondomar e Viana do Castelo.

Na Escola Secundária de Rio Tinto, Gondomar, no âmbito do Roteiro Inovação, lançado pelo Governo, estará em destaque a autonomia e flexibilidade curricular, com uma visita a aulas que estão a por em prática o projeto, considerado como um "exemplo de inovação pedagógica".

António Costa e Tiago Brandão Rodrigues participam depois numa visita à Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo, onde estará patente uma exposição sobre Inovação do Ensino Profissional e onde será assinado um protocolo para a criação de Clubes Ciência Viva na Escola.

Congresso da Água em Évora

O 14.º Congresso da Água começa em Évora, dedicado ao tema "Gestão dos Recursos Hídricos: Novos Desafios".

Os novos desafios que o congresso pretende debater vão desde a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas até questões como a qualidade das massas de água, reservas estratégicas de Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos e impactos de fenómenos extremos de escassez, seca e inundações.

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), que organiza o congresso, defende a necessidade de mudanças organizativas e ações que minimizem esses problemas no futuro.

IGAE recebe mais de 700 denúncias contra atuação das forças de segurança



A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) recebeu 772 queixas contra a atuação das forças de segurança em 2017, o valor mais alto dos últimos quatro anos, revelam dados daquele organismo enviados à agência Lusa.As 772 denúncias que deram entrada na IGAI no ano passado, mais 42 do que em 2016, visam sobretudo a Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, forças e serviços de segurança tutelados pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

As denúncias chegaram ao conhecimento da IGAI em 2017 através de queixas apresentadas por cidadãos (403) e certidões de entidades judiciárias (369).

Festival literário Húmus



A segunda edição do festival literário Húmus começa hoje, em Guimarães, onde, até à próxima segunda-feira vai ter uma programação dedicada às mulheres.

Hoje, às 18:30, vai ser apresentado o livro "Raul Brandão e a Casa do Alto", por Secundino Cunha e Manuel Roque, seguindo-se uma palestra sobre "O Cadete Raul Brandão", por António José Pereira da Costa.Com organização da Câmara Municipal de Guimarães e produção executiva da Booktailors, a programação vai incluir uma conversa de vida com a jornalista Maria Antónia Palla, moderada por Tito Couto, na quinta-feira, dia internacional da mulher, seguindo-se mesas de debate sobre a mulher na literatura com Dulce Maria Cardoso, Carla Maia de Almeida, Cristina Branco, Filipa Melo ou Isabel Rio Novo.

"Cinematecas Hoje: Construir História, Arquivos, Programação e Preservação"



O diretor do UCLA Film & Television Archive, Jan-Christopher Horak, está hoje na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, para uma conferência, no âmbito do programa "Cinematecas Hoje: Construir História, Arquivos, Programação e Preservação", da instituição nacional.O arquivo de cinema e televisão da Universidade da Califórnia -- Los Angeles é o maior arquivo cinematográfico do mundo e uma das mais importantes cinematecas da atualidade. Sediado em Los Angeles, é também um dos que mais tem interagido com os acervos históricos da indústria de Hollywood.

O início da conferência está marcado para as 18:30, na Sala Luís de Pina, da Cinemateca Portuguesa -- Museu do Cinema, em Lisboa.

Com Lusa