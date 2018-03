Homem com mandado de detenção de 1999 detido ao apresentar queixa por roubo

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem, de 59 anos, foi detido no sábado passado na estação de Porto Salvo, onde estava "para apresentar denúncia por ter sido vítima de roubo no exercício da sua função de motorista de táxi".

"No decorrer da elaboração da denúncia, os polícias da PSP verificaram que pendia sob o mesmo um mandado de detenção emanado pelo Tribunal da Comarca de Lisboa para o cumprimento de 60 dias de prisão efetiva, pela prática de um crime de emissão de cheques sem cobertura, no decorrer do ano de 1999, tendo transitado em julgado no ano de 2016", descreve a nota.

Para cumprimento da pena de prisão, o homem foi levado ao Estabelecimento Prisional de Caxias, no mesmo concelho do distrito do distrito de Lisboa.

Lusa