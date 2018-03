Precariedade no privado no valor mais alto em 15 anos

A quantidade de contratos não permanentes no setor tem vindo a aumentar desde 2010, De acordo com Jornal de Negócios que cita os dados Observatório das Desigualdades.

O documento revela ainda que Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais vínculos deste tipo e apresenta também a terceira maior taxa de precariedade entre os jovens.

Os especialistas alertam para os impactos destes valores, sobretudo devido aos salários mais baixos e risco de desemprego.

O estudo complementa as estimativas do Instituto Nacional de Estatística que indicam que a proporção de vínculos precários em Portugal mais do que duplicou entre 1995 e 2008.