Proteção Civil dos Açores alerta para agravamento do tempo até sabado

O mau tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deve-se "a uma depressão centrada a noroeste do arquipélago, com uma superfície frontal associada e deslocamento para leste".

O grupo ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob aviso amarelo por causa da precipitado e trovoada entre as 15:00 horas locais de hoje e as 00:00 horas de sexta-feira.

As ilhas das Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo referente à agitação marítima das 18:00 de quinta-feira às 00:00 horas de sábado, prevendo-se ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.

Para o grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo devido à chuva e trovoada vai vigorar entre as 18:00 de hoje e as 00:00 horas de sexta-feira.

No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo de chuva e trovoada estará em vigor das 21:00 de hoje às 6:00 horas de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda as ilhas daquele grupo sob aviso amarelo entre as 18:00 de quinta-feira e as 00:00 horas de sábado, por causa das previsões de agitação marítima com ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.

As cinco ilhas estarão ainda sob aviso amarelo devido à agitação marítima, das 18:00 de quinta-feira às 00:00 horas de sábado, com previsões de ondas de sudoeste, passando a noroeste, de seis a sete metros.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção face a estas previsões meteorológicas no arquipélago açoriano, que vai estar sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro e que revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O mau tempo que se faz sentir no arquipélago originou na terça-feira o cancelamento de alguns voos entre as ilhas dos Açores, ligações asseguradas pela SATA Air Açores, o que afetou cerca de 300 passageiros, segundo indicou o porta-voz da companhia aérea açoriana.

António Portugal adiantou ainda à agência Lusa que foram também canceladas na terça-feira ligações da Azores Airlines entre Lisboa e o Faial e ainda Terceira, o que afetou 120 passageiros.

A SATA já está, no entanto, a repor todas as ligações canceladas devido ao mau tempo.