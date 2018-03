Roteiro de Inovação-Educação leva primeiro-ministro a Gondomar e Viana do Castelo

Na Escola Secundária de Rio Tinto, Gondomar, no âmbito do Roteiro Inovação, lançado pelo Governo, estará em destaque a autonomia e flexibilidade curricular, com uma visita a aulas que estão a por em prática o projeto, considerado como um "exemplo de inovação pedagógica".

A promoção de melhores aprendizagens para todos e a construção de uma escola que permite desenvolver as competências previstas no perfil dos alunos à saída escolaridade obrigatória são alguns dos objetivos do projeto de flexibilização curricular.

António Costa e Tiago Brandão Rodrigues participam depois numa visita à Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo, onde estará patente uma exposição sobre Inovação do Ensino Profissional e onde será assinado um protocolo para a criação de Clubes Ciência Viva na Escola.

A iniciativa pretende criar uma rede nacional de espaços Ciência Viva nas escolas, infraestruturas que, de acordo com informação divulgada pelo Ministério da Educação, levarão "mais ciência às escolas, mais cientistas às salas de aula e, sobretudo, mais conhecimento atualizado a todos os alunos".

Durante a tarde, o ministro da Educação e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, irão ainda assinar um acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária Alexandre Herculano, em cerimónia presidida por António Costa e precedida de uma visita àquela escola do Porto.

Lusa