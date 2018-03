Bolo-rei com recheio de leitão ganha concurso na Mealhada

"A nossa ideia de negócio é promover a região da Bairrada num jogo de sabores intensos entre o tradicional bolo-rei e o improvável leitão, produto endógeno da Bairrada. Apresentamos um produto de excelência nunca antes visto: o nosso delicioso bolo-rei com carne e molho de leitão", resumiram as alunas da EPVL, que irão representar a Mealhada na final Intermunicipal que vai decorrer, no dia 25, em Oliveira do Hospital.

Das 19 candidaturas apresentadas na categoria de ensino Secundário e Profissional, foram escolhidas 10 com ideias diversificadas: da gastronomia, com incidência nas 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada (água, pão, vinho e leitão), a projetos nas áreas das artes e indústria criativa ou tecnologia, com desenvolvimento de aplicações informáticas.

Além da EPVL, esta quinta edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) ao abrigo do programa "Educação Empreendedora nas Escolas", contou com o envolvimento de outras três escolas do município: Secundária da Mealhada e Escolas Básicas n.º 2 da Mealhada e da Pampilhosa, abrangendo cerca de 150 alunos.

Lusa