Depressão Félix vai trazer vento forte e agitação marítima a partir da meia-noite

No domingo, as ondas podem chegar aos 8 metros de altura, no continente, e aos 11 metros na Madeira.

O vento pode atingir rajadas de 90 quilómetros por hora, que chegam aos 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Em especial a partir de amanhã, a chuva, forte e persistente, pode vir acompanhada de trovoada e de granizo.

Para além de afetar Portugal, a depressão Félix vai ainda atingir Espanha e a parte oeste de França.