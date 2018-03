Descargas ilegais em Leiria motivaram 24 queixas, 6 processos crime e 8 autos de notícia em 2017

A denúncia de descargas suinícolas no concelho de Leiria, sobretudo na ribeira dos Milagres, tem sido uma constante por parte da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, que no dia 28 de fevereiro reportou mais duas no mesmo dia.

Segundo dados da GNR de Leiria enviados à agência Lusa, em 2017 foram registadas 24 denúncias "relacionadas com o domínio hídrico", das quais 12 verificaram-se no concelho de Leiria, seis na Marinha Grande, quatro na Batalha e duas em Porto de Mós.

Destas queixas, foram elaborados seis processos-crime e oito autos de notícia por contraordenação, referiu ainda a GNR. Já no presente ano, a GNR registou quatro denúncias "todas no concelho de Leiria", das quais resultou um processo-crime.

A autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020) disse em janeiro à Lusa que a Recilis, entidade promotora para a construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) de Leiria, "perdeu definitivamente o financiamento" para erguer esta infraestrutura, que poderia atenuar a poluição, sobretudo na ribeira dos Milagres.

Em resposta escrita enviada à Lusa, a gestora do PDR2020, Gabriela Freitas, adiantou na altura que o contrato de financiamento comunitário a fundo perdido para a construção da ETES, que iria servir três concelhos na bacia do Lis, foi rescindido pela Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, porque o promotor, a Recilis, não cumpriu os requisitos do acordo.

Já esta semana, o ministro da Agricultura disse que a suspensão da construção da ETES de Leiria é "culpa exclusiva" dos promotores do projeto, que não cumpriram o contrato por falta de financiamento. "A estação está encerrada por culpa exclusiva dos promotores".

Depois de todas as facilidades que lhes foram dadas, alargando os prazos para a obra, chegámos à conclusão de que não há condições para que cumpram o projeto" disse Capoulas Santos numa audição na comissão de Agricultura e Mar, no parlamento, após um requerimento apresentado pelo CDS-PP.

O governante assinalou que, aquando da aprovação do projeto, em setembro de 2014, determinou-se que as obras arrancariam em janeiro do ano seguinte, com vista a "resolver os problemas dos efluentes suinícolas na região de Leiria", num investimento de 20,3 milhões de euros, dos quais 9,1 milhões de euros correspondem a despesa pública (fundos nacionais e comunitários) e 11,9 milhões de euros a investimento privado.

"Porém, os promotores não só não cumpriram essa data, como foram pedindo sucessivos adiamentos do prazo" para a construção, apontou.De acordo com Capoulas Santos, "a entidade promotora não tinha condições ou interesse suficiente para avançar com o projeto e, por isso, tomou-se a decisão de cancelar o contrato".

"O problema essencial foi o facto de os produtores não terem conseguido nem financiamento nem parceiros para assegurar a sua parte do investimento", notou o responsável, assegurando, que da parte da tutela, "esgotou-se tudo" o que podia ser feito para executar o projeto.O ministro da Agricultura defendeu, assim, que "terá de ser encontrada uma solução alternativa".

Em resposta à deputada centrista Patrícia Fonseca, que perguntou se "a estação é para encerrar ou se haverá uma alternativa naquela região", Capoulas Santos indicou que "o Governo está a procurar soluções e isso passa, por exemplo, pela deslocalização da produção para outra zona".Ainda assim, admitiu que "deslocalizar estrume de porco de Leiria" para outras zonas "tem custos associados e isso teria de ser suportado pelos utilizadores".

Tanto o PSD, como o BE e o PCP defenderam uma intervenção do executivo.Em resposta, Capoulas Santos recusou a "solução radical" de "ser o Governo a pagar tudo"."O orçamento do Governo e das câmaras é dos contribuintes. Não podemos socializar os custos e privatizar os lucros", argumentou, referindo que o executivo procura uma solução "adequada, realista e equilibrada".

Ainda assim, admitiu que "a atividade, nas condições em que está, não pode continuar, porque está a afetar o ambiente e os produtores"."Temos de evitar que nas bacias do Lis essa situação se continue a agravar", adiantou o responsável.

Lusa