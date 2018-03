Hoje é notícia

Questionado pela Lusa sobre as razões para esta escolha, em áreas em que os números têm sido positivos para o Governo, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, salientou que números positivos na economia e no emprego "não são apenas bons para o Governo, são bons para o país".

"Mas há aqui um problema para resolver: porque é que não estamos a crescer mais do que 2,7% quando a Europa está a crescer quase toda ela substancialmente acima dos 3%", questionou, acrescentando que é essa "a pergunta que fica".

Para Fernando Negrão, "estão reunidas todas as condições para Portugal crescer bem mais do que aquilo que tem crescido", apontando os juros em mínimos históricos, o baixo preço do petróleo ou o crescimento exponencial das exportações.

"O crescimento deve-se quase exclusivamente a quem? Aos empresários e aos trabalhadores, o Governo não tem feito uma reforma, não tem tido uma iniciativa no sentido do crescimento da economia", acusou o líder parlamentar social-democrata.

No debate de quinta-feira, caberá ao PSD fazer a abertura e o encerramento de uma discussão com tempos totais previstos de cerca de duas horas.De acordo com o regimento da Assembleia da República, a presença do Governo não é obrigatória nos debates potestativos, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as interpelações ao executivo.

Pedro Dias conhece sentença

No Tribunal da Guarda, Pedro Dias, que está acusado de vários crimes cometidos em Aguiar da Beira em 11 de outubro de 2016, conhece hoje a decisão do coletivo que está a julgar o caso desde novembro de 2017.

Em causa estão três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.

O Ministério Público pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para Pedro Dias, por considerar incoerente e inconsistente a versão que este apresentou em tribunal.

Pedro Dias confessou ter disparado sobre dois militares da GNR - Carlos Caetano, que morreu, e António Ferreira, que ficou ferido -, mas rejeitou responsabilidades nas mortes de dois civis que viajavam na Estrada Nacional (EN) 229, Liliane e Luís Pinto.

Sporting na Liga Europa



Sporting e Viktoria Plzen começam a disputar a qualificação para os quartos de final da Liga Europa de futebol, a partir das 20:05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Depois de praticamente ter ficado afastado do título de campeão nacional, com a derrota no terreno do FC Porto (2-1), os 'leões' disputam a frente europeia -- além da Taça de Portugal -- com a receção aos líderes do campeonato checo.

Na quarta-feira, o avançado Bas Dost e o defesa Piccini realizaram treino condicionado, enquanto Rafael Leão, marcador do golo dos 'leões' no clássico, esteve ausente, tal como os lesionados Podence e Doumbia.

Iniciativas da semana de luta promovida pela CGTP



Prossegue a semana de luta pela igualdade de géneros promovida pela CGTP em todo o país, nomeadamente, com uma concentração de trabalhadores hoje no Largo Camões, em Lisboa, seguida de um desfile para junto da Assembleia da República.

A discriminação salarial, a precariedade laboral, as doenças profissionais, o assédio, a maternidade e paternidade e a conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal são as seis questões que servem de mote aos diversos plenários e iniciativas de rua previstas durante esta semana de luta, que decorre, pela igualdade de géneros, que termina dia 9 de março.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, vai estar presente na concentração em Lisboa.

BCE deverá manter taxas de juro inalteradas



O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar as taxas de juro inalteradas na reunião de hoje, com os analistas contactados pela agência Lusa a não esperarem mudanças quanto ao programa de compra de ativos, que termina em finais de setembro.

Na sua última reunião de política monetária, em 25 de janeiro, o BCE anunciou que as taxas de juro ficavam inalteradas, com a principal taxa de refinancimento a manter-se em 0%.

A instituição confirmou ainda que vai manter a compra de dívida ao ritmo mensal de 30 mil milhões de euros "até ao final de setembro de 2018, ou mais tarde" se for necessário para impulsionar a inflação.

Hoje, o BCE divulgará novas projeções macroeconómicas para a zona euro, depois de em dezembro se ter mostrado mais otimista nas previsões de crescimento entre 2017 e 2019, mas prudente em relação à inflação.

Ex-investigador da Universidade de Coimbra acusado de matar docente conhece sentença



O Tribunal de Coimbra profere hoje a sentença do ex-investigador irlandês acusado de tentar matar uma professora da Universidade de Coimbra com recurso a uma machada.

O antigo doutorando da Universidade de Coimbra (UC), de 37 anos, é acusado pelo Ministério Público (MP) de homicídio qualificado na forma tentada, por ter desferido vários golpes com uma machada na docente Filomena Figueiredo, no Departamento de Física daquela instituição, a 4 de agosto de 2014.

O crime ocorreu no dia em que o investigador foi informado de que tinha uma dívida de mais de 5.000 euros à Universidade de Coimbra (UC) e de que o seu orientador tinha pedido renúncia na orientação do doutoramento.

Durante as alegações finais, o MP pediu a condenação do investigador, considerando que o arguido cometeu os factos constantes na acusação. No entanto, a procuradora pediu atenção para a condição psicológica do arguido, que sofre da síndrome de Asperger, uma forma de autismo.

Durante o julgamento, o investigador irlandês afirmou que estava sem abrigo e com fome aquando do crime, frisando que a intenção não era matar, mas cortar um braço à professora, que considera responsável por não lhe ter sido atribuída bolsa.

Regulamentação das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros votada na AR



A Comissão de Economia da Assembleia da República começa hoje a votar na especialidade a regulamentação da atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, 15 dias depois do adiamento potestativo imposto pelo PS.

As 22 de fevereiro, o grupo parlamentar do PS adiou potestativamente o arranque da votação, por forma a alcançar "um texto de substituição" que permita "obter consensos" e "o acordo" do maior número possível de grupos parlamentares, o que mereceu críticas do PSD.

Sobre esta matéria, estão na Comissão para votação na especialidade a proposta de lei do Governo, projetos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda, bem como proposta de alteração apresentadas por PS, CDS-PP e PCP.

Depois de ter dado entrada em janeiro de 2017 na Assembleia da República, a proposta de lei do Governo para regulamentar a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como a Uber, a Cabify ou a Taxify, foi discutida a 17 de março do ano passado, tendo o diploma baixado à comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para debate na especialidade, sem votação no plenário.

O diploma proposto pelo Governo tem merecido a contestação das associações que representam os taxistas.

Rui Rio reúne-se hoje pela primeira vez com o grupo parlamentar

O presidente do PSD reúne-se hoje pela primeira vez com o grupo parlamentar, duas semanas após a eleição de Fernando Negrão e quase três depois de Rui Rio ter sido confirmado em Congresso.

A reunião está marcada para as 11:00 na Sala do Senado da Assembleia da República, como habitualmente, de acordo com a convocatória enviada aos deputados.Fernando Negrão foi eleito líder parlamentar do PSD a 21 de fevereiro, com menos de 40% dos votos, correspondentes a 35 votos a favor, 32 brancos e 21 nulos.

Negrão foi o único candidato à sucessão de Hugo Soares, que convocou eleições antecipadas para a liderança parlamentar depois de o novo presidente do PSD lhe ter transmitido a vontade de trabalhar com outra direção de bancada.

Esta reunião acontecerá depois de estabilizada, como defendeu Rio, a direção parlamentar dos sociais-democratas, e de eleitos os coordenadores e vice-coordenadores do PSD nas comissões, na passada sexta-feira com 76,5% dos votos.

Nas últimas semanas e questionado sobre a tensão sentida na bancada social-democrata, Rui Rio manifestou vontade de trabalhar com os 89 deputados do grupo parlamentar, mas avisou que os que "não quiserem colaborar" assumem essa responsabilidade.

Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é assinalado com iniciativas por todo o país que destacam o contributo da mulher numa sociedade em que ainda persistem as desigualdades de género a nível salarial e no acesso ao trabalho. Entre as várias iniciativas, conta-se o lançamento do livro "Mãos de esperança", na prisão de Tires e com a presença da ministra da Justiça e da procuradora-geral da República.

O livro é um projeto que congrega 65 fotografias que procuram retratar o quotidiano das reclusas através das "suas mãos, de gestos e de ambientes". Cinco investigadoras portuguesas e cinco deputados da comissão de Educação e Ciência vão estar à conversa com estudantes do Ensino Secundário dos Liceus Pedro Nunes e Passos Manuel na Academia das Ciências de Lisboa.

Promovida pela Ciência Viva e a Academia das Ciências de Lisboa, a iniciativa pretende homenagear as mulheres cientistas, que representam 45% do total de investigadores em Portugal. Dados do Eurostat revelam que Portugal foi o país da União Europeia em que o fosso salarial entre homens e mulheres mais cresceu entre 2011 e 2016 (4,6%).

Festival de cinema "Scianema" exibe filmes sobre os oceanos em Faro



Os oceanos são o tema central de cinco sessões de filmes e documentários que vão ser exibidos no festival de cinema "Scianema", que decorrerá até sábado em Faro.

De acordo com a organização do festival, a cargo da Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), cada sessão será dedicada a uma temática diferente, consistindo na exibição de uma seleção de curtas ou de uma longa-metragem, seguida de um painel de discussão.

Hoje será apresentado em estreia nacional o filme "A Grande Onda", sobre o risco de 'tsunamis' na Península Ibérica, e, no sábado, o festival encerra com a exibição do filme "Odisseia", sobre a vida de Jacques Cousteau.

Na sexta-feira será abordado o tema dos plásticos e do lixo marinho, com a exibição do filme brasileiro "Uma Gota", refere a organização do festival, que já vai na sua terceira edição.

O programa inclui ainda duas sessões dirigidas aos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg): hoje será exibida uma seleção de curtas metragens sobre o tema da sustentabilidade das pescas, e, na sexta-feira, será a vez da mineração em mar profundo, com a exibição de uma seleção de curtas metragens sobre o tema.

Proteção das comunidades em caso de incêndio rural em debate



A proteção das comunidades em cenário de incêndio rural vai estar em debate num seminário promovido pela Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

Vários especialistas nacionais e internacionais abordam o impacto das alterações climáticas no crescente risco de incêndio para as populações, florestas e territórios rurais e vão apresentar propostas de adaptação.

A partilha de conhecimento especializado e das melhores práticas nacionais e internacionais a vários níveis, junto de autarquias, decisores e operacionais é um dos objetivos da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, constituída em outubro de 2017.

O seminário, intitulado "Da ameaça à convivência: a proteção das comunidades em cenário de incêndio rural" conta com o apoio da Embaixada do Canadá, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Universidade de Lisboa.

50.ª edição da ModaLisboa



A 50.ª edição da ModaLisboa, na qual serão apresentadas coleções para o próximo inverno, começa hoje com as 'Fast Talks' (conversas rápidas sobre moda), às 18:00, na Estufa Fria, e um espetáculo que junta moda e música, no Capitólio.

Na edição que começa hoje, os desfiles, acessíveis apenas por convite, só decorrem entre sexta-feira e domingo, mas haverá, à semelhança de edições anteriores, atividades abertas ao público, como as 'Fast Talks'.

O debate de hoje, sobre "os desafios que se colocam à comunicação de moda contemporânea", será moderado pela criativa Joana Barrios e conta com a escritora parisiense Haydée Touitou, a 'fashion stylist' norte-americana Olive Duran, o escritor e curador britânico Paul Gorman e a apresentadora portuguesa Raquel Strada.

O teatro Capitólio acolhe o espetáculo "Style Out Loud", definido como "uma nova experiência de estilo e música".

Mais de 500 filmes de animação no Festival A Monstra



O Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que começa hoje, terá mais de 500 filmes para adultos e crianças, com destaque para a Estónia, o país convidado, e para o mais recente cinema português.

O 18.º Monstra decorrerá até ao dia 18, no cinema São Jorge, embora estejam previstas sessões também na Cinemateca, no Cinema Ideal e exposições no Museu da Marioneta.Da Estónia, serão mostrados cerca de 140 filmes, com a presença de realizadores como Priit Parn, Kaspar Jancis e Priit Tender.

O Monstra ficará ainda associado à estreia de "Early Man -- A Idade da Pedra", do premiado autor Nick Park, dos estúdios Aardman e que estará esta semana em Lisboa.

Do cinema português farão parte obras como "Os 4 estados da matéria", primeiro filme de Miguel Pires de Matos, e mais de uma dezena de produções em competição, nomeadamente de André Ruivo, Joana Toste, Catarina Sobral, Marta Monteiro e Paulo Patrício.

Obra do arquiteto Manuel Marques de Aguiar em exposição em Serralves



A Biblioteca de Serralves, no Porto, recebe hoje a inauguração da exposição "Manuel Marques de Aguiar, 1927-2015: Construir lugares", organizada pela fundação em parceria com a família Marques de Aguiar.

Arquiteto, urbanista, gestor urbano e desenhador de paisagens, Manuel Marques de Aguiar formou-se e trabalhou entre França, o norte de Portugal e os Açores.

A exposição, patente até 17 de junho, divide-se em seis núcleos com testemunhos de figuras como Luiz Cunha, Carlos Carvalho Dias e Álvaro Siza, entre outros.

Banda Desenhada Coimbra BD



A terceira edição da Mostra Nacional de Banda Desenhada Coimbra BD vai decorrer, nesta cidade, entre hoje e domingo, com a participação de autores portugueses e, pela primeira vez, estrangeiros.

A Coimbra BD deste ano, que voltará a ter na Casa Municipal da Cultura o seu principal espaço, apresenta um conjunto de ações que procuram representar o que de melhor se cria ao nível da banda desenhada (BD), atingindo públicos diversos, desde o infanto-juvenil às famílias.Assim, o evento deste ano vai contar com o italiano Walter Venturi e o sérvio r.m. Guéra, para além de vários autores nacionais.

