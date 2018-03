Investigador acusado de tentar matar docente em Coimbra conhece hoje a sentença

O antigo doutorando da Universidade de Coimbra (UC), de 37 anos, é acusado pelo Ministério Público (MP) de homicídio qualificado na forma tentada, por ter desferido vários golpes com uma machada na docente Filomena Figueiredo, no Departamento de Física daquela instituição, a 4 de agosto de 2014.

O crime ocorreu no dia em que o investigador foi informado de que tinha uma dívida de mais de 5.000 euros à Universidade de Coimbra (UC) e de que o seu orientador tinha pedido renúncia na orientação do doutoramento. Durante as alegações finais, o MP pediu a condenação do investigador, considerando que o arguido cometeu os factos constantes na acusação.

No entanto, a procuradora pediu atenção para a condição psicológica do arguido, que sofre da síndrome de Asperger, uma forma de autismo.Apesar do relatório pericial considerar o antigo doutorando imputável, o psicólogo clínico Pedro Alves, que o acompanha desde outubro de 2017, atribuiu em tribunal os comportamentos e atitudes do antigo doutorando à síndrome de Asperger, que o faz não ter "consciência dos atos".

Ao contrário do Ministério Público, o advogado de defesa entendeu que o investigador irlandês cometeu um crime por ofensa à integridade física, conforme foi relatado "inicialmente aos órgãos de polícia criminal", considerando que o arguido "não mentiu quando disse que apenas tentou cortar o braço" da professora.

Durante o julgamento, o investigador irlandês afirmou que estava sem abrigo e com fome aquando do crime, frisando que a intenção não era matar, mas cortar um braço à professora, que considera responsável por não lhe ter sido atribuída bolsa.

Lusa