Hoje é notícia

Num aviso à população, a Proteção Civil adverte para a expectativa de precipitação forte e persistente em todo o território, a partir da madrugada de hoje e previsivelmente até domingo, em especial no Minho e Douro Litoral, podendo abranger também os distritos de Vila Real, Viseu e Aveiro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se ainda vento moderado a forte, com rajadas até 85 km/, no litoral, e de até 110 km/h, nas terras altas. Existe também a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, mais prováveis a sul.

Haverá também agitação marítima de sudoeste em toda a costa, com a altura das ondas a chegar aos 4-5 metros, a partir das 18:00 de hoje.A Autoridade nacional de Proteção Civil (ANPC) apela para especial cuidado junto de áreas arborizadas, da orla costeira e de zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, além de recomendar que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar.

Marcelo Rebelo de Sousda há dois anos na Presidência da República

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa cumpre dois anos de mandato como Presidente da República, voltando a assinalar a data com uma aula/debate para alunos do ensino secundário de uma escola do Laranjeiro, em Almada.

O Presidente da República também participa no lançamento do Livro "Dois anos depois: Júbilo e Tragédia", no Palácio de Belém.Há precisamente um ano, Marcelo celebrou a data com uma aula no liceu da sua juventude, Pedro Nunes, além de um passeio nas ruas e esplanadas de Belém durante o qual ajudou a vender a revista CAIS.

O Presidente cumpre dois anos de mandato num momento em que tem acentuado a urgência de acordos de regime alargados até às eleições do próximo ano.

"É agora que temos de pensar, de falar, de juntar esforços, de promover convergências, de definir e tentar fazer vingar objetivos. Não é daqui a meses, em pleno ano eleitoral de 2019, quando já for tarde", defendeu o chefe de Estado, na semana passada, perante o novo presidente do PSD, Rui Rio.

O ex-comentador político e professor universitário de direito, que completou 69 anos em dezembro, foi eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos, apresentando-se como um moderado empenhado em "fazer pontes" e "promover consensos".

Desde que tomou posse, em 09 de março de 2016, num clima de bipolarização e crispação entre os dois maiores partidos, PS e PSD, Marcelo Rebelo de Sousa foi renovando os apelos a convergências setoriais alargadas, mas sem resultados.

Sporting de Braga recebe Moreirense e tenta aproximação ao Sporting

O Sporting de Braga procura colocar-se provisoriamente a um ponto do Sporting, na receção ao Moreirense, no primeiro jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os bracarenses, quartos classificados com 55 pontos, recebem a formação de Moreira de Cónegos, 16.ª e antepenúltima colocada, a partir das 20:30.

Em caso de vitória o Sporting de Braga fica a um ponto do Sporting, terceiro classificado com 59 pontos e que visita o Desportivo de Chaves na segunda-feira, enquanto o Moreirense pode igualar, também de forma provisória, o Desportivo das Aves no 13.º lugar, antes de a formação comandada por José Mota visitar o Benfica, no sábado.

Lesados de BES manifestam-se junto à sede do PS em Lisboa



Um grupo de lesados do papel comercial vendido pelo antigo Banco Espírito Santo (BES) concentra-se hoje em Lisboa, frente à sede do PS, para exigir que o Governo cumpra a promessa de devolver a totalidade do investimento.A manifestação começa pelas 11:00 (hora de Lisboa) frente à sede do PS, no Largo do Rato, e à tarde, pelas 15:30, o protesto prossegue frente à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este grupo de lesados, que se tem manifestado por várias vezes nos últimos meses, recorda que ainda antes da resolução havia no BES uma provisão para pagamento total aos clientes que compraram papel comercial, pelo que não aceitam a solução encontrada (entre Governo, Banco de Portugal, CMVM e a associação de lesados AIEPC) que prevê restituir até 75% do investimento feito.

Parceiros sociais e Governo reúnem-se para debater salário mínimo e formação profissional

Os parceiros sociais e o Governo reúnem-se hoje à tarde na concertação social, em Lisboa, para discutir o relatório de acompanhamento sobre a evolução do salário mínimo e o tema da formação profissional.De acordo com o último relatório sobre o salário mínimo nacional (SMN), cujo valor é de 580 euros, mais de um quinto dos trabalhadores em Portugal recebia esta remuneração no final do terceiro trimestre de 2017, totalizando 713,2 mil pessoas.

O número revelava um aumento de 9,4% face ao mesmo período do ano passado, representando um peso relativo de 21,6% no total de empregados.Além do salário mínimo, os parceiros sociais retomam a discussão sobre formação profissional e em cima da mesa estará o documento do Ministério do Trabalho enviado às confederações patronais e centrais sindicais há cerca de duas semanas.

António Costa, prossegue Roteiro de Inovação e Tecnologia

O primeiro-ministro, António Costa, prossegue hoje com o Roteiro de Inovação e Tecnologia, com o dia dedicado ao setor do calçado em Vila Nova de Gaia e São João da Madeira.

Acompanhado pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, António Costa vai visitar a empresa Procalçado, em Vila Nova de Gaia, e o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTPC), em São João da Madeira, onde a associação de industriais do calçado (APICCAPS) vai apresentar o "FOOTure 4.0", isto é, a estratégia do setor para os próximos anos.O Governo lançou o Roteiro da Inovação e Tecnologia para divulgar boas práticas na valorização do conhecimento e da investigação e desenvolvimento (I&D) e a sua aplicação na prática.

SPD divulga nomes para governo de coligação com partido de Merkel



Os social-democratas alemães divulgam hoje os nomes para o governo de coligação com os conservadores de Angela Merkel.

A imprensa alemã avançou quinta-feira que o próximo chefe da diplomacia será Heiko Maas, até agora titular da Justiça, desde 2013.Maas, de 51 anos, deverá assim substituir na pasta o também social-democrata Sigmar Gabriel, que na quinta-feira anunciou através da rede social Twitter, que não integrará o futuro executivo.

O anúncio dos nomes do SPD para a coligação com a CDU será feito pelo presidente em funções, Olaf Scholz, e pela líder parlamentar social-democrata, Andrea Nahles.Gabriel foi vice-chanceler na última legislatura, primeiro na pasta da Economia, e depois nos Negócios Estrangeiros, presidiu ao SPD entre 2009 e 2017.Em 2017 Sigmar Gabriel renunciou à liderança do partido em favor de Martin Schulz, a quem, na ocasião, se reconheciam maiores possibilidades de ser bem sucedido nas eleições gerais mas que acabou por conduzir o SPD ao mínimo histórico de 20,5 %.

Durante as negociações para reeditar a grande coligação CDU/SPD, Schulz reclamou para si a pasta dos Negócios Estrangeiros, mas as fortes críticas que foi alvo internamente levaram-no a renunciar, quer à liderança do partido quer à possibilidade de assumir esse ministério.

Debate instrutório do processo de Paulo Pereira Cristóvão

O debate instrutório da nova fase de instrução do processo em que Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da Polícia Judiciária, e outros 17 arguidos estão acusados de assaltos violentos a residências, realiza-se hoje, em Sintra.

Em setembro do ano passado, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Cascais anulou a fase de instrução e, consequentemente, todo o julgamento que se iniciou em junho de 2016, na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que declarou a "incompetência material" do Tribunal Central de Instrução Criminal para a realização da fase de instrução, após recurso da defesa de Paulo Pereira Cristóvão.

No debate instrutório, que será à porta aberta, o Ministério Público e os advogados dos arguidos vão dizer se o processo deve ou não seguir para um novo julgamento.

Processo de corrupção com cartas de condução



O Tribunal de Braga vai ler hoje o acórdão do processo de corrupção com cartas de condução que envolve 47 arguidos, entre examinadores, industriais de condução, instrutores e um elemento da GNR.Vinte e quatro dos arguidos respondem por corrupção passiva para ato ilícito e os restantes por corrupção ativa por ato ilícito.

O principal arguido no processo é um examinador do Centro de Exames de Vila Verde, classificado pelo Ministério Público como o "interlocutor privilegiado" nos episódios de corrupção, "por ser o mais velho" e o que ali exercia funções há mais tempo, sendo acusado de 35 crimes de corrupção passiva.

Eleições no PS para as presidências das federações

PS realiza entre hoje e sábado eleições diretas para as presidências das suas federações, verificando-se que em apenas seis das 19 estruturas políticas há mais do que um candidato à liderança.

Estas serão as últimas eleições federativas antes das próximas legislativas - um dado interno considerado relevante, já que estas estruturas políticas são responsáveis pela escolha de dois terços dos socialistas candidatos a deputados nos respetivos círculos eleitorais.

No processo de escolha de candidatos a deputados no PS, o restante terço é da responsabilidade do secretário-geral do partido.

Em relação ao panorama político que atualmente se verifica no conjunto das 19 federações, as eleições mais disputadas vão ocorrer sobretudo na região Centro do país, particularmente nas estruturas de Aveiro, Coimbra, Guarda e Leiria.

Em Aveiro, Pedro Vaz, antigo braço-direito do secretário de Estado Pedro Nuno Santos nos tempos da Juventude Socialista, vai disputar a liderança com o presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, enquanto que em Coimbra - uma das estruturas tradicionalmente mais agitadas dos socialistas - se recandidata o atual líder federativo, Pedro Coimbra, mas com a oposição de Luís Antunes.

A federação socialista da Guarda é caso único no país, estando na corrida à liderança três candidatos: Alexandre Lote, Pedro Ricardo Fonseca e José Luís Cabral.Em Leiria, António Sales enfrenta José Pereira dos Santos, em Viana do Castelo Miguel Alves disputa a presidência com José Emílio Viana e, finalmente, em Bragança, a candidatura do ex-secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes terá a oposição de Carlos Guerra.

Criação da Ordem dos Assistentes Sociais em debate no Parlamento

Os deputados debatem dois projetos de lei, do PS e do CDS-PP, que visam a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, reivindicada desde 1997 por estes profissionais. A iniciativa legislativa do Partido Socialista pretende "salvaguardar a existência de uma regulação eficaz da atividade dos assistentes sociais, premente numa altura em que estes profissionais são essenciais para ultrapassar a complexidade das demandas sociais".

Para o CDS-PP também se justifica a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, com os centristas a considerarem que "dada a sua relevância social, a profissão de assistente social constitui uma profissão publicamente regulada na generalidade dos países".

A primeira proposta para criação de uma ordem surgiu em 1997 por iniciativa da Associação dos Profissionais do Serviço Social, mas só em 2003 foi submetido o primeiro processo à Assembleia da República e desde então ocorreram diversas iniciativas junto do Parlamento no sentido da sua criação.

Nesta sessão plenária será também discutida a Proposta de Lei do Governo que estabelece o regime do maior acompanhado, em substituição dos institutos da interdição e da inabilitação, estando presente a ministra da Justiça.

Exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose" inaugurada em Pádua

A exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose" vai ser inaugurada hoje, às 18:00, na Fondazione Bano, em Pádua, na Itália, depois de ter estado patente em Serralves, no Porto, e no Palácio da Ajuda, em Lisboa.Em fevereiro, o Ministério da Cultura anunciou que a exposição da Coleção João Miró, propriedade do Estado português, seria apresentada em Itália, na Fondazione Bano, através da itinerância organizada pela Fundação de Serralves.

A exposição, que estará patente no Palácio Zabarella, da Fondazione Bano, é inaugurada numa cerimónia que contará com a presença do ministro português da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho.

Início dos desfiles da ModaLisboa



A 50.ª edição da ModaLisboa, que decorre na Estufa Fria e no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, tem hoje o primeiro dia de desfiles das coleções para o próximo inverno, que são acessíveis apenas por convite. Os desfiles abrem com a apresentação das propostas dos participantes do concurso Sangue Novo, ao qual concorrem finalistas de cursos superiores de Design de Moda, de escolas nacionais e internacionais, e jovens 'designers' em início de carreira.

Nesta edição concorrem Federico Cina, Rita Sá, Inês Nunes do Valle, Filipe Augusto, Opiar, Federico Protto, N'a Pas de Quoi e Isidro Paiva.Hoje são ainda apresentadas as coleções de Aleksandar Protic, Carolina Machado, Duarte e Morecco, os três últimos na plataforma LAB, dedicada aos novos talentos.Nas atividades abertas ao público destacam-se o "Showcase ModaPortugal" e uma exposição de calçado português.

Portugueses no Festival South by Southwest em Austin, EUA



As cantoras portuguesas Da Chick e Débora Umbelino (Surma), e o DJ e produtor português Holly atuam na edição deste ano do festival South by Southwest (SXSW), que começa hoje em Austin, nos Estados Unidos.Da Chick (Teresa e Sousa) e Débora Umbelino, com o projeto Surma, atuam no dia 17, e Holly um dia antes, de acordo com informação disponibilizada no 'site' daquele festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, com conferências, debates, cinema, apresentações ('pitching') de novas empresas e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

