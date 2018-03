Homem que provocou acidente na CRIL em fuga à polícia fica em prisão preventiva

Numa nota, a PSP indicou ainda que também o homem que o acompanhava em Monsanto, mas que não fugiu às autoridades, ficou em prisão preventiva.

Na nota, as autoridades descrevem que os dois homens, com 33 e 43 anos de idade, foram detidos em flagrante delito na terça-feira, pelas 14:30, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, quando traficavam droga.

"No momento da abordagem policial, um dos suspeitos conseguiu encetar fuga numa viatura, ultrapassando as barreiras policiais, entrando em contramão no CRIL-IC17, acabando por ser interveniente num acidente de viação, do qual resultaram ferimentos graves para o próprio, pelo que ainda se encontra internado", acrescentou a PSP.

Durante a operação, que resultou de uma investigação que decorria há aproximadamente um ano, a PSP apreendeu 128.000 doses individuais de haxixe e 1.720 euros em numerário do BCE.

Os detidos, um dos quais já referenciado pela prática de crimes da mesma natureza, foram ouvidos no Tribunal da Comarca de Lisboa em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado ambos em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou à agência Lusa na terça-feira que duas viaturas foram intercetadas, em Monsanto, com um ocupante cada uma, no momento em que os dois homens estariam a transacionar haxixe. Na ocasião, um dos suspeitos fugiu e entrou em contramão no IC17, provocando um acidente que envolveu quatro automóveis, do qual resultou um morto e dois feridos.

No interior das duas viaturas - a que foi intercetada em Monsanto e a que se colocou em fuga - foram "encontrados vários quilos de haxixe", contou à Lusa outra fonte policial, acrescentando que não houve perseguição, pois o suspeito "entrou em contramão" na CRIL, provocando um choque frontal.

A PSP deteve o condutor da viatura que se manteve em Monsanto, um homem português de 33 anos.

O homem que se colocou em fuga, de 43 anos e de nacionalidade espanhola, acabou por ser transportado "em estado grave" para o Hospital de Santa Maria, na sequência do acidente, estando sob custódia policial.

Fonte policial indicou posteriormente que a vítima mortal resultante do acidente é um homem de 60 anos que seguia sozinho na sua viatura.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa explicou que o acidente ocorreu no sentido sul-norte, cerca das 14:40, e obrigou então ao corte do trânsito nos dois sentidos da Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL).

