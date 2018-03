Mau tempo condiciona movimento no aeroporto da Madeira

De acordo com a mesma informação da ANA, as situações atmosféricas adversas, relacionadas com a falta de visibilidade e vento forte, começaram a afetar as escalas a partir das 14:00, tendo sido cancelados três ligações da Condor Flugdienst provenientes de Hanôver, Frankfurt, Estugarda e Dusseldorf, quatro viagens da TAP e uma da Easyjet oriundas de Lisboa.

Apesar destas condições meteorológicas, uma aeronave de Paris/Porto da transportadora nacional, outra da Easyjet de Gatwick (Londres) e o avião que assegura as ligações com o Porto Santo conseguiram aterrar durante a tarde.O próximo avião com aterragem prevista no aeroporto da Madeira está programada para as 07:55 de hoje, oriundo do Porto.

Este condicionamento do aeroporto também provocou o cancelamento de nove partidas, uma das quais programada para as 05:30 de hoje.O Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira Serviço Regional de Protecção Civil também emitiu ao início desta noite um comunicado dando conta do agravamento do estado do tempo durante a noite de hoje e sexta-feira, dando recomendações à população face às condições meteorológicas adversas que poderão acontecer em algumas zonas do arquipélago.

"Com a aproximação e passagem, a norte do Arquipélago da Madeira, de uma vasta depressão frontal, de forte atividade, prevê-se para as próximas horas um agravamento geral do estado do tempo, em particular no que se refere ao vento", refere a informação.

Tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPC mencioa que o vento será em geral forte até o fim da tarde de sexta-feira (dia 9), em particular durante esta noite e início da manhã, podendo as rajadas chegar aos 100 quilómetros horários na costa sul e 130 nas regiões montanhosas.

Neste período, na costa norte da Madeira e em Porto Santo as rajadas previstas são da ordem dos 70 quilómetros, estando igualmente previstos períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente moderados ou fortes nas regiões montanhosas, acompanhados de trovoada. Nas regiões montanhosas, até às 09:00 de hoje a precipitação pode registar valores da ordem dos 40 milímetros numa hora e 60 milímetros em seis horas.

Quanto ao estado do mar, a capitania do Porto do Funchal recomendou que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo no arquipélago porque há previsões de forte agitação marítima, com ondas de sudoeste até os cinco metros na costa sul das ilhas da Madeira e em Porto Santo, uma situação que se deverá manter até sábado.

IPMA colocou a costa sul devido às previsões de vento forte até às 09:00 de sexta-feira sob Aviso Laranja (o segundo mais grave)O mesmo aviso aplica-se nas zonas montanhosas da ilha da Madeira até às 09:00 para a situação da chuva e aguaceiros por vezes fortes, prologando-se até às 18:00 para o caso vento, podendo as rajadas atingir os 130 quilómetros horários.

Lusa