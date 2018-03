Restrição de velocidade nas linhas da Beira Alta e do Douro

"Tendo em conta os alertas emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que preveem o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com ocorrência de precipitação persistente e pontualmente forte e a intensificação do vento, a Infraestruturas de Portugal irá implementar medidas cautelares no sentido de mitigar eventuais riscos para a circulação ferroviária e os seus utilizadores", refere a empresa em nota hoje enviada à agência Lusa.

Segundo a fonte, as medidas, que são de caráter preventivo e "visam a segurança do sistema ferroviário", compreendem, entre outras, "a restrição do limite de velocidade de circulação em alguns dos troços da Linha da Beira Alta e [da] Linha do Douro".

A IP salienta que os condicionamentos anunciados "têm como único objetivo a prevenção e a salvaguarda da segurança de pessoas e bens".

A empresa agradece a "melhor compreensão" para os eventuais transtornos que esta situação possa provocar.

Lusa