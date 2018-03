"Temos que separar o país ao meio. Barragens do sul enchem a ritmo bastante lento"

M\303\201RIO CRUZ

"Temos que separar o país ao meio. A norte do rio Tejo, as barragens estão muito próximas da sua capacidade máxima e algumas já a atingiram", afirmou João Pedro Matos Fernandes aos jornalistas à margem de uma conferência sobre alterações climáticas organizada pela Ordem dos Engenheiros.

No sul, embora esteja a haver "encaixes de água a cada dia", ainda há situações preocupantes, como a da barragem de Monte da Rocha, no concelho de Ourique, que abastece "um conjunto vasto de habitantes", e que ainda está com apenas 9,6 por cento da capacidade.

"O solo estava muito seco e absorveu muita água", referiu o ministro.

Embora as previsões meteorológicas sejam de mais chuva, "a preocupação com a seca e a responsabilidade de cada um não se altera em nada", salientou.

"A água vai ser cada vez mais escassa. Agricultores, industriais e cidadãos urbanos têm mesmo que consumir menos água", defendeu.

João Pedro Matos Fernandes apontou que a campanha contra o desperdício é "independente do nível de água nas albufeiras".

"As restrições podem colocar-se. Para que isso não aconteça temos mesmo que poupar água", reiterou.