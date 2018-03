Distrito de Lisboa em alerta laranja

A tempestade Félix tem provocado fortes chuvadas nas últimas horas que provocaram inundações e aluimentos de terras principalmente em Lisboa e Santarém.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) toda a costa portuguesa está em aviso vermelho devido à agitação marítima. As ondas podem chegar aos 15 metros, por isso, a presença na orla costeira deve ser evitada.