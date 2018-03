Hoje é notícia

Congresso CDS-PP

O 27.º Congresso do CDS-PP começa hoje em Lamego, com a estratégia eleitoral de listas próprias às eleições europeias e legislativas já definida na moção de Assunção Cristas, cuja liderança não está em causa nesta reunião magna. .A manhã do arranque dos trabalhos ficará marcada por uma homenagem ao antigo presidente do CDS Adriano Moreira, enquadrada pela apresentação do Senado, o órgão de consulta centrista, que desde 2007 não funcionava. A apresentação das moções de estratégia global - condição para se poder ser candidato à liderança - decorrerá ainda da parte da manhã, estando a discussão prevista para as 15:00, num Congresso que decorrerá em contínuo, sem pausas definidas para refeições. Além da moção de Assunção Cristas, são primeiros subscritores de moções o antigo secretário-geral José Lino Ramos, o porta-voz da tendência Esperança em Movimento (TEM), Abel Matos Santos, Pedro Borges de Lemos, da tendência CDS XXI, o líder da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, o presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente da Federação dos Trabalhadores Democratas-cristãos, Fernando Moura e Silva, e Miguel Mattos Chaves. Entre os primeiros subscritores de moções de estratégia global, só Miguel Mattos Chaves assumiu, em comunicado, levar a moção a votos, tal como fez no último Congresso, em Gondomar, no qual obteve apenas 11 votos. Na moção "CDS - Um passo à frente", Assunção Cristas defende que o grande desafio dos centristas é afirmarem-se como "o partido de todos", devendo disputar as eleições europeias e as legislativas em listas próprias.

Agravamento do estado do tempo

O agravamento do estado do mar a partir desta madrugada, provocado pela tempestade Félix, vai fazer a costa portuguesa ser atingida por ondulação "excecionalmente" forte, de acordo com alertas emitidos pela Marinha e pela Autoridade Marítima Nacional. Um porta-voz do Instituto Hidrográfico disse na sexta-feira que este tipo de ondulação é "excecional" e só ocorre "duas ou três vezes por ano", o que leva a que algumas barras que tradicionalmente não são fechadas venham a encerrar. O pico da agitação marítima, com ondas que poderão chegar aos 10 metros de altura e em situações extraordinárias atingir os 15 metros, vai ocorrer na noite de hoje e madrugada de domingo, atingindo toda a costa oeste, podendo vir a gerar situações de galgamento da orla costeira e provocar estragos.

Família Portuguesa encontrada morta em Londres

A policia britanica está a investigar a morte de uma familia de nacionalidade portuguesa nos arredores de Londres. As mortes terão ocorrido na passada segunda-feira em Twickenham. O cadáver da mulher de 47 anos foi encontrado dentro de casa com ferimentos de arma branca. Os corpos do marido e de dois filhos, ambos menores de idade, foram descobertos numa praia a mais de 100 quilómetros da casa da família.



As causas da morte ainda estão por apurar e as autoridades portuguesas já estão a acompanhar o caso.

<

As autoridades inglesas estão a investigar a morte de uma família portuguesa em Twickenham.. uma localidade a poucos quilómetros de Londres.

{Segue Clip-OFF}

De acordo com a imprensa internacional, o cadáver da mulher de 47 anos foi encontrado dentro de casa com ferimentos de arma branca.

Horas antes foi encontrado o corpo do homem e dos dois filhos, ambos menores de idade, junto a uma praia.. a mais de 100 quilómetros da casa da família.

As causas da morte ainda estão por apurar e as autoridades portuguesas já estão a acompanhar o caso.

<