Hoje é notícia

Estado do Tempo

Vento e precipitação fortes, aliados à possibilidade de queda de granizo, fazem aliar a este aviso vermelho para a agitação marítima um aviso laranja para grande parte do território nacional.

"As zonas do país que estão sob aviso vermelho para a agitação marítima acabam por abranger toda a costa litoral, sendo que nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja esse aviso vermelho vai terminar às 18:00" de hoje, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado um agravamento do estado do tempo, principalmente do vento e da precipitação, durante esta madrugada.Outra preocupação prende-se com as bacias hidrográficas de alguns rios, face à elevada quantidade de chuva dos últimos dias.Santarém tem ativado, desde a manhã de sábado, o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, resultado da avaliação dos caudais do rio.

CDS-PP

Em Lamego vai ser a política a dominar o dia, com o final do 27.º Congresso do CDS-PP e a eleição dos órgãos nacionais e da direção de Assunção Cristas, que fará o discurso de encerramento.O 27.º Congresso do CDS-PP termina hoje com a eleição dos órgãos nacionais, incluindo a direção da presidente do partido, Assunção Cristas, cuja moção global foi aprovada na madrugada de domingo.A nova Comissão Executiva do CDS-PP, o núcleo duro da direção, será composta por um terço de mulheres e terá como novidades a médica e deputada Isabel Galriça Neto, a doutoranda Graça Canto Moniz e a professora universitária Raquel Vaz Pinto.

Como vice-presidentes, Assunção Cristas mantém Nuno Melo, Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles. João Rebelo, que será o novo coordenador autárquico, Nuno Magalhães, líder parlamentar, Pedro Morais Soares, secretário-geral, Álvaro Castelo Branco, Domingos Doutel, Filipe Anacoreta Correia e Ana Rita Bessa mantêm-se igualmente na Comissão Executiva. O antigo líder parlamentar do CDS-PP António Lobo Xavier volta a encabeçar a lista de Assunção Cristas ao Conselho Nacional do partido.

Ao Conselho Nacional, o órgão máximo do partido entre Congressos, concorrerão duas listas alternativas à da direção: uma encabeçada por Filipe Lobo d'Ávila e outra por Abel Matos Santos, porta-voz da tendência Esperança em Movimento (TEM).

As eleições para os órgãos nacionais decorrem hoje de manhã, entre as 09:00 e as 12:00, no Pavilhão Multiusos de Lamego, Viseu, com Assunção Cristas a votar cerca das 11:00. Pelas 12:30 serão proclamados os resultados, seguindo-se o discurso de encerramento da líder do CDS-PP.

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República é esperado hoje, em Seia, para o início do projeto "Conectividade no Maciço Central", uma iniciativa que visa a infraestruturação de seis concelhos da serra da Estrela - Seia, Gouveia, Manteigas, Oliveira do Hospital, Covilhã e Fundão - com fibra ótica de nova geração.

Este projeto pretende superar as dificuldades de comunicações de dezenas de freguesias de montanha, vencendo os constrangimentos colocados pela orografia do território.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, a cerimónia vai contar com as presenças do presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, e dos presidentes dos municípios abrangidos.

A cerimónia tem lugar no auditório do Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

Moda Lisboa

Em Lisboa, termina hoje a 50.ª edição da ModaLisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, com a apresentação das coleções outono/inverno para o próximo ano de nomes como Filipe Faísca, Kolovrat ou Dino Alves, entre outros.

A partir das 15:00, Olga Noronha apresenta as suas peças, na Estufa Fria, seguindo-se, já no Pavilhão Carlos Lopes, as coleções de David Ferreira, Filipe Faísca, Kolovrat, Ricardo Andrez e Dino Alves.

Nesta edição do certame foram apresentadas as coleções para o próximo inverno de marcas e 'designers' de moda portugueses, ou radicados em Portugal, com desfiles acessíveis apenas por convite.

Eleições na Colômbia

Na Colômbia, o dia de hoje vai ficar marcado pelas eleições para a eleição de 102 senadores e 166 deputados, num sufrágio marcado por violência e intolerância, que mostrará também qual será a força dos partidos para as presidenciais de 27 de março.

A campanha eleitoral tem sido marcada por atos de violência, incluindo ataques físicos, numa campanha para eleições que deveriam ser as mais tranquilas da história recente da Colômbia, devido à assinatura do acordo de paz com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - ex-guerrilha de esquerda, transformada agora em partido), que durante décadas foram um fator desestabilizador na política nacional.

O novo Congresso terá a sua primeira sessão a 20 de julho e, entre as suas tarefas, terá de aprovar as leis que faltam para a aplicação do acordo de paz com as FARC, que não foram concluídas na atual legislatura.

Desporto

No desporto, em Portugal, o destaque hoje vai para mais uma jornada da I Liga, com o Futebol Clube do Porto a tentar repor em cinco pontos a vantagem na liderança, precisando para isso de vencer em casa do Paços de Ferreira.

Depois de o Benfica ter vencido na receção ao Desportivo das Aves por 2-0, no sábado, reduzindo para dois pontos a desvantagem para os 'dragões', a equipa de Sérgio Conceição tentará repor a diferença nos cinco pontos.

Enquanto o Porto enfrenta uma das suas melhores fases da época, excluindo a recente eliminação na Liga dos Campeões, o Paços de Ferreira encontra-se em dificuldades e necessita de pontos para escapar aos últimos lugares da tabela.

Além do Paços de Ferreira-Futebol Clube do Porto, disputam-se mais três jogos da 26.ª jornada, o Portimonense-Vitória de Guimarães, o Marítimo-Vitória de Setúbal e o Belenenses-Tondela, encerrando a jornada na segunda-feira, com o Desportivo de Chaves-Sporting.

Lusa