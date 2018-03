Moção de Assunção Cristas aprovada com "uma grande salva de palmas"

Das oito moções globais apresentadas ao Congresso, apenas duas foram a votos em alternativa: a moção encabeçada pela líder dos centristas, Assunção Cristas, e a moção "Um serviço a Portugal", que tinha como primeiro subscritor Miguel Mattos Chaves.

"Uma grande salva de palmas para Assunção Cristas", resumiu, no final da votação, o presidente da Mesa do Congresso, Luís Queiró.O 27.º Congresso termina hoje, em Lamego (Viseu), com a eleição dos órgãos nacionais, a partir das 09:00.



Lusa